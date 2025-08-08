快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

十三行博物館門票變身「神級通行證」 探索在地文化享百大優惠

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
結合「十三門票吃喝加碼」活動，解鎖順風航業等超過百間特約商家的豐富優惠。圖／十三行博物館提供
結合「十三門票吃喝加碼」活動，解鎖順風航業等超過百間特約商家的豐富優惠。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館以「零碳輕旅」為號召，即日起，只要手持十三行博物館門票，不僅能深度探索千年史前文化，門票更是打通八里淡水地區食、宿、玩、樂的「神級通行證」。

「十三漫遊-零碳輕旅」從詩意盎然的左岸自行車道啟程，沿途風光旖旎，巧妙串聯充滿童趣的米倉無限公園、熱鬧的八里渡船頭、富含教育意義的新北市永續環境教育中心，以及生態豐富的挖子尾自然保留區。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，這條路線不僅展現八里地區的自然與人文魅力，更結合「十三門票吃喝加碼」活動，解鎖淡水河岸特色商家的超值優惠，享受多元的旅遊體驗，加上順風航業淡水至八里航線9折優惠、自行車租借9折以上的貼心折扣。

而此次攜手八里福朋喜來登酒店、將捷金鬱金香酒店及福容大飯店淡水漁人碼頭，推出住宿與餐飲全包式優惠，讓旅程更加豐富精采。凡持十三行博物館門票，於八里福朋喜來登酒店The Mesh Kitchen平日晚餐享9折優惠，在將捷金鬱金香酒店河畔餐廳等指定餐飲空間享83折精緻美饌，福容大飯店淡水漁人碼頭更提供限定專案客房免費升等、田園西餐廳假日自助晚餐85折以上優惠，以及樂活初號店的文青品茶體驗和POPA親子體能館門票買一送一的尊榮禮遇。

同時，淡水禮萊廣場集結超過20家美食與精品品牌，推出贈送肉盤、飲品等超值好康，讓全家大小都能共享專屬的歡樂時光。

羅珮瑄表示，館方推出「十三漫遊：八里好行」數位地圖，採用無紙化形式，實現淨零碳排的永續目標。不僅融合八里地區的自然與人文特色，還能一鍵連結至 Google 地圖，讓旅程規劃更加便利順暢。

十三行博物館推出「十三漫遊-零碳輕旅」，透過渡輪與單車的綠色接駁無縫暢遊，實踐永續旅行理念。圖／十三行博物館提供
十三行博物館推出「十三漫遊-零碳輕旅」，透過渡輪與單車的綠色接駁無縫暢遊，實踐永續旅行理念。圖／十三行博物館提供

八里 淡水河 十三行 博物館

延伸閱讀

匹克球運動體驗營 新北淡水親子齊揮拍同樂

新北淡水里長設智慧監視器 守護幸福里社區環境

迎淡江大橋…淡水設微型轉運站 將增3公車通桃機、板橋

搶了就跑！猴賊闖淡水竹圍市場偷香蕉 攤商驚嚇：從沒發生過

相關新聞

超級天價！台北這些公有場地租金「每小時上萬」 連議員都租不起

北市公有運動場地可供租借，議員要租台北田徑場暖身場作為運動健康記者會，雖非商業用途，收費卻是每小時1.2萬元，另有民眾借...

十三行博物館門票變身「神級通行證」 探索在地文化享百大優惠

新北市立十三行博物館以「零碳輕旅」為號召，即日起，只要手持十三行博物館門票，不僅能深度探索千年史前文化，門票更是打通八里...

台南大豪雨泡水車有補助了！比照丹娜絲最高可領1萬元

台南市自7月28日至8月2日間遭遇大豪雨及西南氣流引發的強降雨，導致多處地區傳出淹水災情。為減輕市民因車輛受損所帶來的經...

社宅自償率遭檢討 新北城鄉局長：政府要當青年最重要依靠

社會住宅被認為是解決居住正義解方之一，不過審計處點名新北市透過舉債融資籌措興建經費，目前有營運收益的新店央北、土城員和社...

翻轉紙的想像！新北設計中心「永續紙造所」 呈現新北製造亮點

新北市以製造業聚落聞名，特別是在印刷與紙品應用領域，孕育出深厚的產業基礎。為呼應永續設計趨勢，並延續「新北製造」精神，新...

北投機廠蓋3000戶社宅 黃瀞瑩：開發期程逾22年

台北市長蔣萬安喊出4年新增7000戶社宅潛力基地，議員黃瀞瑩發現其中3000戶是北投機廠所蓋社宅，得要花2689億元、超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。