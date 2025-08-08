十三行博物館門票變身「神級通行證」 探索在地文化享百大優惠

新北市立十三行博物館以「零碳輕旅」為號召，即日起，只要手持十三行博物館門票，不僅能深度探索千年史前文化，門票更是打通八里淡水地區食、宿、玩、樂的「神級通行證」。

「十三漫遊-零碳輕旅」從詩意盎然的左岸自行車道啟程，沿途風光旖旎，巧妙串聯充滿童趣的米倉無限公園、熱鬧的八里渡船頭、富含教育意義的新北市永續環境教育中心，以及生態豐富的挖子尾自然保留區。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，這條路線不僅展現八里地區的自然與人文魅力，更結合「十三門票吃喝加碼」活動，解鎖淡水河岸特色商家的超值優惠，享受多元的旅遊體驗，加上順風航業淡水至八里航線9折優惠、自行車租借9折以上的貼心折扣。

而此次攜手八里福朋喜來登酒店、將捷金鬱金香酒店及福容大飯店淡水漁人碼頭，推出住宿與餐飲全包式優惠，讓旅程更加豐富精采。凡持十三行博物館門票，於八里福朋喜來登酒店The Mesh Kitchen平日晚餐享9折優惠，在將捷金鬱金香酒店河畔餐廳等指定餐飲空間享83折精緻美饌，福容大飯店淡水漁人碼頭更提供限定專案客房免費升等、田園西餐廳假日自助晚餐85折以上優惠，以及樂活初號店的文青品茶體驗和POPA親子體能館門票買一送一的尊榮禮遇。

同時，淡水禮萊廣場集結超過20家美食與精品品牌，推出贈送肉盤、飲品等超值好康，讓全家大小都能共享專屬的歡樂時光。