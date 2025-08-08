社宅自償率遭檢討 新北城鄉局長：政府要當青年最重要依靠

社會住宅被認為是解決居住正義解方之一，不過審計處點名新北市透過舉債融資籌措興建經費，目前有營運收益的新店央北、土城員和社宅營業收入、年度盈餘均不足償還債務本息，加上近年營建成本飆升，市府又依承租戶可負擔能力訂定租金分級制，住宅租金收入勢必會再減少，不利社宅永續。

城鄉局強調目前房租、商鋪加上停車場收入，扣除本金、利息後收支為正，城鄉局長黃國峰說，除了持續透過多元方式方式取得平衡成本，「政府是年輕人最後且重要的依靠，社宅政策絕對會持續去做」。

內政部統計，新北市已完工社宅有9574戶，興建中有1萬330戶，不過審計處指出，新北市以舉借長期債務方式取得資金支應興建成本，已營運產生收益的社會住宅有新店央北及土城員和2處，舉借金額分別為33億元、21億元，但2處社宅去年度營業收入、年度盈餘均不足以償還債務本息。

審計處也說，興建中社會住宅面臨原物料及人工價格攀升，新北市自2024年起改依承租戶可負擔能力訂定租金分級，從原本弱勢戶市價64折、一般戶8折，改為依照住戶能分級，弱勢戶最低可降到3到5折，如無其他財源挹注，將加劇自行興建社會住宅債務償還壓力。

城鄉局指出，新北社宅融資計畫均經公債委員會審議通過，並定期檢視財務自償性，償還主要財源是以住宅單元、店鋪及停車場租金為收入來源，目前新北各處社宅舉債利息落在2％左右，收入扣除本息都為正數，償債並無落後，平均償還年落在50-60年。

城鄉局強調，為平衡社宅興辦財務，已採取新建社宅共構停車場，停車單元由停管基金參建與合作，並透過容積獎勵方式鼓勵民間捐贈社會住宅，以零成本方式取得社宅，平衡興辦成本，並持續爭取中央社會福利預算支持，城鄉發展基金在這些措施挹注後，若仍有餘裕可以提前償還。

城鄉局說，為保障弱勢族群居住權利，去年起新招租及續約社宅按承租戶可負擔能力，以分級租金方式計收租金，未來租金將依最低生活費調整而檢討，與市價無關，後續更將配合中央依住宅法發布的租金計算方式收取租金。

「政府是年輕人最後且重要的依靠，社宅政策絕對會持續去做」，黃國峰表示，發包成本會一直增加，但透過多元取得社宅方式，這些節省的成本都能透過大水庫理論平衡收支，市府會持續興建社宅，照顧更多需要的民眾。