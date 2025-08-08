快訊

超級天價！台北這些公有場地租金「每小時上萬」 連議員都租不起

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市公有運動場地可供租借，議員張志豪要租台北田徑場暖身場作為運動健康記者會，雖非商業用途，收費卻是每小時1.2萬元。本報系資料照／記者林俊良攝影
北市公有運動場地可供租借，議員張志豪要租台北田徑場暖身場作為運動健康記者會，雖非商業用途，收費卻是每小時1.2萬元。本報系資料照／記者林俊良攝影

北市公有運動場地可供租借，議員要租台北田徑場暖身場作為運動健康記者會，雖非商業用途，收費卻是每小時1.2萬元，另有民眾借網球中心練舞3小時要近4萬元，最終都因金額未借成。張指，兩案依商業活動報價，質疑認定標準。體育局說，活動有媒體曝光屬商業行為。

議員張志豪與民眾黨合作預計7月底要舉辦推廣健走的運動健康記者會，他指出，7月23日向體育局申請租用台北田徑場暖身場，表明是作為宣傳運動健康記者會、非商業使用，體育局依照商業活動1小時收費1萬2500元。

協助租用的張志豪辦公室助理李先生說，一般民眾租用僅需300元，運動健康記者會不是廣告拍攝也非商業行為，為何要用商業行為的費用收費，直言誇張。

張志豪另指出，有民眾想租借台北市網球中心中央走道來與朋友練啦啦隊，6月25日洽詢場地方，並說明是個人名義租用、非商業使用及可能會用手機拍攝照片、影片放上YouTube；網球中心回應須依照商業活動收費3萬9480元。

該民眾質疑，北市西門町、捷運中山站等練舞基地都是免費使用，結果自己去問卻要收3萬9千多，包含場租1小時4200元，3小時1萬2600元，拍攝權利費4小時為1個時段2萬5000元，他直呼不可思議。

體育局說明，台北田徑場依照「台北體育園區各場地收費基準」規定，凡辦理活動內容目的屬於宣傳產品、服務、形象，或活動構成內容含媒體曝光、廠商贊助、廣告宣傳等，屬商業行為。台北市網球中心則依照對外公告之「台北市網球中心場地使用規範」，由營運廠商認定是否有商業攝影等商業行為。

體育局表示，場館的物管單位或營運廠商會於活動期間現場查察，若租借人對於認定有疑義，可檢具活動企畫書及相關資料提出釋疑後，依規定處理。

有民眾想租借台北市網球中心中央走道來與朋友練啦啦隊，非商業使用及可能會用手機拍攝照片、影片放上YouTube，須依照商業活動收費3萬9480元。圖／取自「台北市政府公有場地租用」官網
有民眾想租借台北市網球中心中央走道來與朋友練啦啦隊，非商業使用及可能會用手機拍攝照片、影片放上YouTube，須依照商業活動收費3萬9480元。圖／取自「台北市政府公有場地租用」官網

