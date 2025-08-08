翻轉紙的想像！新北設計中心「永續紙造所」 呈現新北製造亮點

新北市以製造業聚落聞名，特別是在印刷與紙品應用領域，孕育出深厚的產業基礎。為呼應永續設計趨勢，並延續「新北製造」精神，新北市設計中心策畫「永續紙造所」展覽，即日起至明年2月27日於新板藝廊三樓展出，透過紙張媒材翻轉傳統工業印象，打造融合創新設計與永續精神的城市工藝新篇章。

新北市副市長朱惕之身兼設計中心執行長，他說，新北市設計中心以「設計力」驅動城市發展，此次展覽展現「新北製造」的創新能量，聚焦紙張在日常生活與未來應用中的多重可能性，從生活家居、工業建材、工藝製程到藝術創作，重新詮釋紙的角色與價值，期望透過設計語言為產業注入新動能，推動城市美學向下扎根，並促進產業升級轉型。

「永續紙造所」集結20家品牌業者共創合作，打造六大主題展區，內容涵蓋紙材知識、歷史脈絡、循環設計、跨域應用及數位技術等面向。展示超過30種紙材，以實體紙材搭配原料解說，包括鳳梨纖維紙、茶紙、稻禾紙、回收尿布再生紙，還有用瓦楞紙材製成的貓抓板、常用於防火門中能膨脹防火的石墨紙等多元應用，開拓紙的想像空間。

更透過現代電子紙的應用展示，跳脫「紙質」框架，讓民眾深入了解紙張的多樣風貌，激發設計與產業創新的靈感。展場設置互動體驗區，邀請觀展者動手參與創作，親身感受紙張材質的趣味與魅力。