翻轉紙的想像！新北設計中心「永續紙造所」 呈現新北製造亮點

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
新北市設計中心全新策畫「永續紙造所」展覽，即日起至明年2月27日於新板藝廊三樓展出。圖／新北市文化局提供
新北市設計中心全新策畫「永續紙造所」展覽，即日起至明年2月27日於新板藝廊三樓展出。圖／新北市文化局提供

新北市以製造業聚落聞名，特別是在印刷與紙品應用領域，孕育出深厚的產業基礎。為呼應永續設計趨勢，並延續「新北製造」精神，新北市設計中心策畫「永續紙造所」展覽，即日起至明年2月27日於新板藝廊三樓展出，透過紙張媒材翻轉傳統工業印象，打造融合創新設計與永續精神的城市工藝新篇章。

新北市副市長朱惕之身兼設計中心執行長，他說，新北市設計中心以「設計力」驅動城市發展，此次展覽展現「新北製造」的創新能量，聚焦紙張在日常生活與未來應用中的多重可能性，從生活家居、工業建材、工藝製程到藝術創作，重新詮釋紙的角色與價值，期望透過設計語言為產業注入新動能，推動城市美學向下扎根，並促進產業升級轉型。

「永續紙造所」集結20家品牌業者共創合作，打造六大主題展區，內容涵蓋紙材知識、歷史脈絡、循環設計、跨域應用及數位技術等面向。展示超過30種紙材，以實體紙材搭配原料解說，包括鳳梨纖維紙、茶紙、稻禾紙、回收尿布再生紙，還有用瓦楞紙材製成的貓抓板、常用於防火門中能膨脹防火的石墨紙等多元應用，開拓紙的想像空間。

更透過現代電子紙的應用展示，跳脫「紙質」框架，讓民眾深入了解紙張的多樣風貌，激發設計與產業創新的靈感。展場設置互動體驗區，邀請觀展者動手參與創作，親身感受紙張材質的趣味與魅力。

展覽自即日起至明年2月27日於新板藝廊三樓展出，每天上午9時至下午5時開放免費參觀，期間推出活動講座及工作坊，還有「打卡贈禮活動」，詳細資訊可至新北市設計中心粉絲專頁 https://reurl.cc/axk0bD查詢。

「永續紙造所」打造6大主題展區，展示超過30種紙材，以實體紙材搭配原料解說，包括鳳梨纖維紙、茶紙、稻禾紙、回收尿布再生紙等。圖／新北市文化局提供
「永續紙造所」打造6大主題展區,展示超過30種紙材,以實體紙材搭配原料解說,包括鳳梨纖維紙、茶紙、稻禾紙、回收尿布再生紙等。圖／新北市文化局提供
新北市設計中心執行長朱惕之說，此次展覽展現「新北製造」創新能量，聚焦紙張在日常生活與未來應用中的多重可能性。圖／新北市文化局提供
新北市設計中心執行長朱惕之說,此次展覽展現「新北製造」創新能量,聚焦紙張在日常生活與未來應用中的多重可能性。圖／新北市文化局提供
「永續紙造所」集結20家品牌業者共創合作，新北市設計中心執行長朱惕之（中）、副執行長龔雅雯（左二）、廣達文教基金會執行長徐繪珈（右一）出席展覽開幕茶會。圖／新北市文化局提供
「永續紙造所」集結20家品牌業者共創合作,新北市設計中心執行長朱惕之(中)、副執行長龔雅雯(左二)、廣達文教基金會執行長徐繪珈(右一)出席展覽開幕茶會。圖／新北市文化局提供
「永續紙造所」於展覽期間推出活動講座及工作坊，邀請大家走進這座「城市紙工廠」，探索紙張應用的無限可能。圖／新北市文化局提供
「永續紙造所」於展覽期間推出活動講座及工作坊,邀請大家走進這座「城市紙工廠」,探索紙張應用的無限可能。圖／新北市文化局提供

北投機廠蓋3000戶社宅 黃瀞瑩：開發期程逾22年

台北市長蔣萬安喊出4年新增7000戶社宅潛力基地，議員黃瀞瑩發現其中3000戶是北投機廠所蓋社宅，得要花2689億元、超...

翻轉紙的想像！新北設計中心「永續紙造所」 呈現新北製造亮點

新北市以製造業聚落聞名，特別是在印刷與紙品應用領域，孕育出深厚的產業基礎。為呼應永續設計趨勢，並延續「新北製造」精神，新...

憂耗材逾期失救命良機！AED登載網站權限 新北盼中央鬆綁

心臟疾病是台灣第二大死因，提高急救成功率關鍵是在黃金5分鐘取得AED（自動體外心臟電擊去顫器）。新北審計處報告指，新北公...

新北農地轉作公車充電站 有條件解套業者歡呼

全國拚公車電動化，雙北地區充電站用地取得困難，業者若想用農地，須繳數千萬回饋金，導致汰換速度緩慢。新北交通局依農業發展條...

汐止用戶電燈閃爍...電器保護裝置跳脫 捷運汐東線是禍首？台電明檢測

新北市汐止區同興路一帶的住戶，今天傍晚發現家中電燈閃爍，或有保護裝置的電器電力跳脫，要重新啟動。台電指與捷運汐東線工程在...

晚美人生巡迴講座 北海岸長輩晚年自己做主

新北市政府社會局因應超高齡社會的來臨與北海岸四區長者的需求，委由臺大醫院金山分院辦理「晚美人生我作主」北海岸四區巡迴講座，講座於7月22日正式展開，內容引導長者規劃及探討晚年人生將面臨的各種議題。近來講座巡迴到石門區，嵩山社區的長輩參與相當踴躍，並且也在講師的引導下思考晚年人生如何為自己作主。

