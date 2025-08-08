聽新聞
憂耗材逾期失救命良機！AED登載網站權限 新北盼中央鬆綁

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

心臟疾病是台灣第二大死因，提高急救成功率關鍵是在黃金5分鐘取得AED（自動體外心臟電擊去顫器）。新北審計處報告指，新北公共場所有1734台AED，部分耗材已逾效期、資訊未更新，影響緊急救護效能。衛生局回應，因登載網站權限在中央及AED管理員，衛生局無法即時掌握，加上沒罰則，只能發函促改善。

因突發性心律不整導致心跳停止，如能在1分鐘內電擊，急救成功率達90％，每延遲1分鐘，成功率遞減7至10％。依緊急醫療救護法規定，中央衛生主管機關公告的公共場所，應置AED或其他必要緊急救護設備。

審計報告指，截至2024年底止，新北轄內公共場所設置1734台AED，據急救資訊網登載，部分耗材逾效期或資訊未更新，部分取得AED證照管理員，未依規定期限完成複訓，或長期未接受複訓，影響操作AED熟稔度及緊急事件應變力。

議員陳世軒說，這反映制度執行的缺失，建議市府建立即時可查詢的AED地圖，避免設備淪為無效設施。

衛生局指出，AED急救資訊網權限在中央，且實際耗材及管理人複訓，由AED管理員自行上網登錄及變更，加上法規無相關罰則，只能採輔導方式，每年定期函文通知設置AED單位督導改善、每月辦理AED管理員教育訓練，有陸續與中央討論鬆綁AED急救資訊網系統權限，現已開放地方可增減設置場所。

