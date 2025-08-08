聽新聞
北投機廠蓋3000戶社宅 黃瀞瑩：開發期程逾22年
台北市長蔣萬安喊出4年新增7000戶社宅潛力基地，議員黃瀞瑩發現其中3000戶是北投機廠所蓋社宅，得要花2689億元、超過20年才可能換得。都發局說，將參酌南韓首爾市等國際城市規畫，未來執行多元取得社宅或可負擔住宅資源。
黃瀞瑩說，在捷運機廠上蓋房子，儘管工程評估可行，但北市府未向市民報告的是「這個以商場開發為主軸的計畫需花費2689億元，開發期程預估至少要22.5年。」究竟是否符合經濟效益？開發案是否符合TOD政策在居住正義的實踐？
都發局說，市府盤點新增規畫社宅的潛力基地約7000戶，並公告第一階段優先推動社會住宅基地21處共6813戶，按程序編列規畫設計預算，並先期規畫評估。
都發局說，已編列5處社宅潛力基地預算，今年也將參酌首爾等國際城市相關規畫及可負擔住宅政策，在TOD計畫內融入提升公益性及多元取得社宅或可負擔住宅資源的政策，作為未來執行方向。
另外，新北為解決都會區原住民聚落違建問題，原民局陸續建置三峽隆恩埔、新店中正等原民社宅，預計推動樹林區南園段200戶社宅，但新北審計處指出，南園段社宅歷經置換用地，重辦先期規畫等過程，整體計畫已延宕5年多。
原民局說，受中央整體政策，改供其他用途使用，致原基地無法興建，後來改南園段492號等土地提先期規畫，預估建蓋3棟9樓計130戶，初估工程經費加道路拓寬及徵收，總經費將近18億元，持續向中央爭取補助經費。
