新北農地轉作公車充電站 有條件解套業者歡呼

全國拚公車電動化，雙北地區充電站用地取得困難，業者若想用農地，須繳數千萬回饋金，導致汰換速度緩慢。新北交通局依農業發展條例等規定，認定充電站為公益性設施，業者申請農地作為充電總站，可免繳農業用地變更回饋金，約可節省數千萬元。業者直呼「德政」，直言可提高投資意願。

新北約2500輛公車，扣除山區、小型巴士、國道公車等，有1600輛需逐年汰換電動公車，近年陸續汰換272輛，另核定350輛待換，距2030年全面汰換有段距離。

電動公車成本昂貴，加上充電站土地取得不易，雙北寸土寸金，部分業者只能承租工業用地，或尋求農業用地轉作交通用地。

依農業發展條例規定，農地非農用需繳交農業回饋金，設置一處電動公車充電站，須支付一至數千萬不等回饋金，使得電動公車汰換牛步。

新北交通局依據公路法、汽車運輸業審核細則、停車場法與農業發展條例，認定充電站屬公益性設施，新訂作業要點，業者檢具興辦事業計畫書，提出基地四周退縮及綠化配置圖說，接主要道路側退縮1.5公尺人行空間，加上邊界設置1.5五公尺綠化帶，植栽一定比率綠化面積，與汰換電動公車期程計畫書，即可免繳回饋金。

交通局長鍾鳴時說，農地非農業回饋金墊高業者投入成本，會反映在運價，為平穩運價，市府透過簽呈放寬，加速2030年全面汰換公車目標。

大都會客運總經理李建文表示，一般公車停車約需20坪空間，電動公車充電設備至少30坪，在雙北想設置電動公車充電站非常困難，新北農地多，但在農地設置充電站，回饋金動輒數千萬元，已可成立一家小型公司，是業者裹足不前主因。