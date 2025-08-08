台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局：將檢測釐清

中央社／ 台北7日電

松山機場今晚跳電，台電表示，新北市捷運局汐東線統包工程不慎挖損輸電線路所致。不過，新北市捷運局回應，目前尚未確定工程是否與停電事故有關，明早讓台電進場檢測。

松山機場晚間跳電，民航局表示，跳電僅3至4秒鐘，並無航班受到影響。另外，松山區多處也出現跳電狀況，包括捷運南京復興站手扶梯停擺等。

台電表示，經查因新北市捷運局汐止東湖線統包工程，不慎挖損輸電線路，造成瞬間電壓壓降，導致松山機場、北捷、遠傳總公司等地用電短暫閃爍，目前台電供電正常。

新北市政府捷運工程局以訊息說明，捷運汐東線工程在汐止區同興路上進行鑽探，依據台電提供的高壓電線圖說，現場地底下並無161KV高壓電線，且施工廠商向下試挖2.5米、鑽探40米也皆無管線，因此目前尚未確定是否與停電事故有關。

新北市捷運局表示，由於台電直指是汐東線工程導致，因此明早將啟動交維並讓台電進場檢測，以便釐清事故原因。

