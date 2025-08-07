汐止用戶電燈閃爍...電器保護裝置跳脫 捷運汐東線是禍首？台電明檢測

新北市汐止區同興路一帶的住戶，今天傍晚發現家中電燈閃爍，或有保護裝置的電器電力跳脫，要重新啟動。台電指與捷運汐東線工程在同興路鑽探有關，新北捷運工程局今晚表示，依據台電線圖，地底並無161KV高壓電線，明早將讓台電進場檢測，確認原因。

台電表示，今天下午5時35分同興路一帶供電有點狀況，原因是有電力回路跳脫，因為是設計兩條回路，電力系統馬上轉換回路應變，但仍造成一些「較敏感」的用戶，因為電壓驟降的關係，發生了燈光閃爍，或者因為有保護裝置的電器跳脫，短暫停電，必須重新啟動的狀況。

新北捷運局晚間表示，捷運汐東線工程在同興路進行鑽探，依據台電提供的高壓電線圖說，地底下並無161KV高壓電線，且施工廠商向下試挖2.5米、鑽探40米也皆無管線，目前尚未確定是否與停電事故有關。

捷運局說，因為台電指這次供電異常事件，是因為汐東線工程造成，因此明早將在工地啟動交通維持方案，以利讓台電進場檢測，確認事故原因。