新北某安置機構疑爆性侵案 社會局澄清無威脅兒少

新北市議員鄭宇恩今天說，接獲家長陳情，孩童疑在安置機構內遭其他孩童性侵。新北市府社會局晚間澄清，此案社工全程陪伴並協助個案，並未有恐嚇或威脅言語，這部分屬不實指控。

民進黨新北市議員鄭宇恩今天上午受訪指出，這起涉及數名兒少的性侵害事件，起因於K童母親在孩子被安置後，長時間無法聯繫孩子，突然在會面前一天，被社工告知K童涉及性侵害案件，已到警局完成筆錄，但未說明事件細節。

她說，K童到安置機構後，被社會局判定在機構自學，因遭剝奪受教權，等於喪失正常就學時可對外求救的管道，社會局也不讓K童與原生家庭母親聯繫。

鄭宇恩說，相關涉及性侵害案件均需通報警政單位，但該機構案件僅有H童的學校，主動聯繫警察局。

對此，社會局接受中央社記者詢問時表示，外界有許多疑慮與誤解，此案為安置機構主動發現且通報，社會局第一時間即依照中央指引規定啟動處置機制，全案絕無隱匿情事。

社會局強調，包括社福中心、家庭暴力及性侵害防治中心、警政、教育系統及外部專家學者，都加入此案輔導及調查。目前已完成調查，相關涉案人員也都進入司法程序。

另外，針對個案就學或自學的受教權問題，社會局澄清，安置個案就學輔導評估，會整體考量兒少的生命安全、照顧適應情形及身心穩定度，為個案制訂個別化就學安排。無論是就學或自學，均與學校合作，透過實體、線上或混合教學方式，確保學習不中斷。

社會局表示，已為相關院生安排獨立居住空間，並由專人全程陪伴。至於外界指稱「不讓孩童與原生家庭母親聯繫」是錯誤的，依照兒少的家庭背景會依法評估後安置，保障兒少安全，若家長對親權有爭議，亦可循法定程序提出救濟。

社會局強調，此案社工人員全心陪伴並協助個案，並無所謂恐嚇或威脅言語兒少、家長，這部分屬不實指控。目前已安排專案人力全程陪伴，避免個案再犯，並陪伴創傷兒少療癒復原。