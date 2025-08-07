新北淡水里長設智慧監視器 守護幸福里社區環境

為了維護里內社區環境，新北市淡水區幸福里長過去裝設使用紅樹林有線電視，台灣大寬頻網路監視器，裝設在里辦前的公共區域，透過智慧偵測及監控，不僅是提供車禍事故關鍵影像，更能夠維持社區街道環境衛生。

幸福里長李佳倩表示，過去在街道口有車禍發生時，常常有市民透過報警來協助提供關鍵的監視器影像，另外針對里內的髒亂點，也能夠透過即時監看來勸導大家，要一起維護環境清潔。

李佳倩也說，智慧化網路監視器，可以搭配台灣大寬頻網路與wifi服務一起使用，不需要再另外去採購監視器硬體設備，不僅是有高畫質監控，還有手機app排程功能，以及自動告警功能，更重要的是在地維護保固相當周到，也讓里內節省許多資源。