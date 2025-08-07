新北綠黨團要求侯友宜關稅專案報告 藍回擊中央先說清楚

新北市議會今召開程序委員會，民進黨團要求新北市長侯友宜針對美國關稅政策專案報告，強調此議題涉及新北市眾多出口產業與就業，有責任向議會與市民交代，痛批國民黨團書記長王威元強勢反對。王威元反批民進黨又在政治操作，無視中央對關稅議題怠惰隱瞞民眾，卻要地方背鍋。

民進黨團總召廖宜琨議員痛批，王威元是為反對而反對，國民黨情願犧牲市民知的權利，也不願讓市長進議會說明，且會中主席已明確裁示，只要美方關稅條件定案，中央因應措施明確後，就會請市長報告，程序清楚、結論明確，但王威元卻硬生生跳過裁示，粗暴推翻會議共識，簡直當議會是國民黨開的，程序正義蕩然無存。

廖宜琨直言，美國關稅影響層面廣泛，不分黨派、不分中央地方都應高度關注，國民黨若覺得公務員領固定薪水，不怕關稅、無感壓力，那就太離地了。難道你們看不到那些出口廠商、代工業者、物流公司、基層勞工的處境？

議員彭佳芸則指出，國民黨卻選擇為反對而反對，完全罔顧市民權益，令人痛心。

議員顏蔚慈認為，侯友宜市長說對新北產業現況非常的擔心，強調新北市在4月就已經做好了準備，因此邀請侯市長來議會向產業界和市民報告新北市面對關稅衝擊的困境時，紓困貸款如何申請，勞工穩定就業有哪些措施，更進一步要求市府應該評估讓受到衝擊的產業減免課稅。

山田摩衣議員提到，產業面對關稅海嘯最需要的就是政府當後盾，侯市長說新北市已經開過多次會議因應關稅衝擊，就應該清楚讓大眾說明，因此，黨團強烈要求侯市長來議會專案報告。

王威元回擊，中央政府至今對國際關稅議題缺乏有效因應，行政院長卓榮泰也遲遲不願意赴立法院報告，總統賴清德也僅以一句「20%關稅是暫時的」含糊帶過，完全沒有針對實際衝擊與產業影響提出具體說明，地方政府要如何掌握最新談判進度，並在尚未獲悉完整資訊之前就冒然到議會報告。

王威元說，民進黨若真認為關稅執行將對新北市造成重大影響，可如今卻只見藍白合作推出民間版的衝擊評估報告、中央政府則仍眼看企業恐慌而遲遲不願意提出通盤說明，到底是誰在迴避真相、愚弄民眾，早已昭然若揭。民進黨搞了一整年大罷免，卻未記取726的民意反撲，到今天都仍為第二波大罷免鋪路，甚不可取。

王威元強調，中央作為政策主導者本應率先出面說明，釐清對地方與產業的影響，而非將責任推給地方政府，反過來要求侯市長率先召開專案報告，讓人質疑其真正目的，是關心市政，還是借議會造勢、配合罷免節奏炒作議題。