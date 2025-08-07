匹克球運動體驗營 新北淡水親子齊揮拍同樂

近幾年來，匹克球在全世界迅速竄紅，因為有許多優點成為老少皆宜的新興運動，而新北市體育總會匹克球委員會主委，同時也是新北市議員陳偉杰，日前在淡海國小舉辦匹克球運動體驗營，邀請現場許多的親子家庭一起同樂，體驗這項運動的樂趣。

新北市議員陳偉杰表示，這次活動每一個環節都充滿歡笑與熱情，孩子們不僅學到了匹克球的技巧，更在互相鼓勵和合作中學習到尊重對手、遵守規則以及勇於挑戰的運動家精神，感謝每一位熱情參與的小朋友和支持的家長們，正是有大家的投入與支持，讓活動充滿了溫暖與活力。

新北市體育總會匹克球委員會總幹事陳韋宏表示，匹克球融合了網球、羽球與桌球的特點，規則簡單、容易上手，適合各個年齡層，因此成為全球成長最快的運動之一，由於近年匹克球愛好者日益增加，舉辦這一場體驗營，就是希望可以推廣這項新興的球類運動。此外市議員也提到，未來也會持續推廣匹克球運動，讓更多市民有機會體驗這項既好玩又健康的運動。