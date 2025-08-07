新北八里愛心教養院陶藝展登場 手足併用展韌性

快訊

中央社／ 新北7日電

新北市立八里愛心教養院今天起至9月7日，在滬尾藝文休閒園區舉辦「陶藝．淘意」特展，展出院生以手指捏製、腳掌拉坯創作的數百件陶藝作品，展現堅韌與創意。

新北市府社會局表示，這項陶藝創作展今天在滬尾藝文休閒園區的「滬尾故事館」展出，開幕式由一竹慈善會志工陪同輪椅國標舞社團院生，以靈動舞姿揭開序幕。

陶藝社團老師張耀全表示，會依照每一名院生的身心特質，個別教學指導如何捏陶；例如腦性麻痺院生陳韋汝僅能使用左手拇指與食指，每堂課最多捏出4、5片葉子，但仍完成了4階段的「陶竹」創作，令人感佩。

陳韋汝分享，創作過程雖辛苦，尤其夏天黏土容易乾，需不斷噴水保濕，但她堅持不懈，曾於3個月內創作完成50隻鴨子，窯燒後，化身為黃色小鴨與綠頭鴨。當看見成品出爐時，是最快樂的時光。

社會局專門委員林秀穗表示，院生以創作突破身體限制，為自己留下獨特生命印記；感謝滬尾藝文休閒園區免費提供展覽空間，讓社會看見這群創作者的光芒。

園區總經理紀維綺表示，未來將院生作品設計為文創商品，如海芋花、蘑菇造型筷墊、小盤等，讓作品轉化為實用設計，鼓勵創作並創造收入來源。

院長劉文湘說，院生還將規劃固定的時間，規劃8堂「企鵝造型輕黏土DIY體驗課」，親自帶領民眾體驗陶藝的療癒力量。

