農業人口老化 新北三芝有機農場機械化開採蕃薯

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
有了農機具的幫助，以往要花上好幾個小時採收蕃薯的程序，現在不到一個小時就輕鬆完成。 圖／紅樹林有線電視提供
有了農機具的幫助，以往要花上好幾個小時採收蕃薯的程序，現在不到一個小時就輕鬆完成。 圖／紅樹林有線電視提供

農業人口老化，為了讓農作可以更輕鬆有效率，不少農民都會使用農機具來協助。近來進入了北海岸的蕃薯採收季，在三芝的有機農場採收蕃薯也採用機械化，在機械的幫助下，原本要烈日下彎腰的採收工作，現在只要開農機具走過農作物就可以完成。

三芝有機農場馬文權說，原本蕃薯收成要先經過手動割藤，而後再經過手動翻土將蕃薯挖出後採收，不過現在經過機械化，有了農機具的幫助，以往要花上好幾個小時採收蕃薯的程序，現在不到一個小時就輕鬆完成。

時序進入八月，四個月前種下的蕃薯收成，三芝以種植黃皮黃肉的台農57號黃金甘薯為大宗，而三芝有機農場今年的蕃薯結球數量還不錯，以皮薄肉質細膩香甜為特色，只是氣候越炎熱熟成的蕃薯越容易受病蟲害影響，好在在機械採收的協助下，熟成的蕃薯能夠快速採收，減少因病蟲咬傷的損失。

