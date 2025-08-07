快訊

晚美人生巡迴講座 北海岸長輩晚年自己做主

觀天下／ 記者廖品涵／北海岸報導
晚美人生我作主講座參與踴躍，引導思考人生的最後一哩路想要怎麼走。 圖／紅樹林有線電視提供
晚美人生我作主講座參與踴躍，引導思考人生的最後一哩路想要怎麼走。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府社會局因應超高齡社會的來臨與北海岸四區長者的需求，委由臺大醫院金山分院辦理「晚美人生我作主」北海岸四區巡迴講座，講座於7月22日正式展開，內容引導長者規劃及探討晚年人生將面臨的各種議題。近來講座巡迴到石門區，嵩山社區的長輩參與相當踴躍，並且也在講師的引導下思考晚年人生如何為自己作主。

嵩山社區發展協會理事長鄭錫銘指出，看到講座主題『預約善終-陪你走人生最後一哩路』有點嚇到，因為人生的最後一哩路總是被長輩視為較忌諱的議題，不過轉個念，覺得活到這個年紀吸收這樣的知識也不錯，感謝臺大醫院金山分院帶來的講座，讓社區的長輩們對於自己的晚年人生都有了不一樣的思考與想法。

馬偕醫學大學副教授熊誼芳表示，善終的話題始終被長輩視為較為避諱的議題，也較少跟子女討論，不過在這場講座中，要以較輕鬆生活的方式引導老人家去思考人生的最後一哩路想要怎麼走，是不是希望被急救與電擊，這當然沒有正確答案，但別忘記要跟子女、家人說明自己的意願，作為自己人生最後一哩路上留給家人們的指引。

除了預立醫療，今年由臺大醫院金山分院辦理的「晚美人生」巡迴講座主題，還提供長輩關於銀髮族營養及精油芳香療法等一系列講座，希望透過講座讓長輩樂齡學習，得到心靈支持，更進一步瞭解臨終照護的議題，為自己人生最後一哩路做好準備。

