新北環保局表揚17名清潔隊員 拾金不昧展現廉潔

中央社／ 新北7日電

新北市府環保局今天表揚17名拾金不昧的清潔隊員，依據統計，今年上半年度總計拾獲新台幣40萬餘元。市府肯定他們不僅是守護環境，更是廉潔自持的公務員典範。

為推動防貪觀念，環保局今天舉辦「清潔隊防貪指引手冊暨區隊廉政宣導競賽」頒獎典禮，由局長程大維頒獎表揚宣導績優單位，與表揚17名清潔隊員拾金不昧的廉潔操守。

環保局表示，萬里區清潔隊員高文龍處理資源回收物時，發現一袋回收燈泡裡，遺留現金20萬元；中和區清潔隊員李碧真執行公務時，拾獲貴重金項鍊2.84錢。

依據統計，環保局說，上半年度共拾獲新台幣40萬8792元，隊員們都第一時間回報區隊幹部，並向警局報案，在警員協助下陸續找回失主。

環保局說，失主認為，能重新尋回失物感到驚訝，也非常感謝清潔隊員們堅守廉潔的態度和專業的精神，清潔隊不僅是環境的守護者，也是廉潔自持的公務員。

環保局說，為讓隊員安心執行職務、避免觸法，特別蒐集近年實務中曾發生的案例，編撰「新北市政府環保局清潔隊防貪指引手冊」，也鼓勵基層隊員以創意方式參與廉政宣導，提升廉潔意識。

