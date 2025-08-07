在地企業回饋鄉里 東昇纖維今捐贈新北消防局高頂救護車
為善盡企業責任與提升新北市緊急醫療服務品質和能量，東昇纖維實業有限公司捐贈新北市消防局第七救災救護大隊永利消防分隊，造價300多萬元高頂救護車1輛，今天下午隊永利消防分隊辦理捐贈典禮，由消防局長陳崇岳代表受贈並致贈感謝狀，表揚東昇公司善行義舉。
東昇纖維實業有限公司2006年於新北市中和區成立，以「紡織創新」理念，近年運用石墨稀原料，結合自創品牌與加值機能衣功能開疆闢土，揚名國際紡織業，持續壯大企業放眼世界；不只專注台灣製造在地生產，更為全球各大知名品牌提供紡織纖維布料及相關服務。東昇公司基於「取之於社會，用之於社會」的理念回饋鄉里，董事長范明欽及全體董事共同推動下，捐贈全新救護車提供雙和地區市民緊急救護需求。
消防局長陳崇岳表示，東昇在2022年取得「全球回收標準」GRS認證更是ESG與SDGS永續發展奉行企業主之一；他說，雙和地區轄內人口數近61萬人，每月救護量平均為2000多件，近年來消防局為努力提升新北市OHCA患者存活率，持續加強人員訓練，應勤裝備更新及滾動檢核指標性績效。
陳崇岳希望藉由此次捐贈來達到「拋磚引玉」，宣揚回饋社會及急公好義大善行，共同增進新北市市民的福祉，守護美好的家園，讓愛心發揮最大效益，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言