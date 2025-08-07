在地企業回饋鄉里 東昇纖維今捐贈新北消防局高頂救護車

為善盡企業責任與提升新北市緊急醫療服務品質和能量，東昇纖維實業有限公司捐贈新北市消防局第七救災救護大隊永利消防分隊，造價300多萬元高頂救護車1輛，今天下午隊永利消防分隊辦理捐贈典禮，由消防局長陳崇岳代表受贈並致贈感謝狀，表揚東昇公司善行義舉。

東昇纖維實業有限公司2006年於新北市中和區成立，以「紡織創新」理念，近年運用石墨稀原料，結合自創品牌與加值機能衣功能開疆闢土，揚名國際紡織業，持續壯大企業放眼世界；不只專注台灣製造在地生產，更為全球各大知名品牌提供紡織纖維布料及相關服務。東昇公司基於「取之於社會，用之於社會」的理念回饋鄉里，董事長范明欽及全體董事共同推動下，捐贈全新救護車提供雙和地區市民緊急救護需求。

消防局長陳崇岳表示，東昇在2022年取得「全球回收標準」GRS認證更是ESG與SDGS永續發展奉行企業主之一；他說，雙和地區轄內人口數近61萬人，每月救護量平均為2000多件，近年來消防局為努力提升新北市OHCA患者存活率，持續加強人員訓練，應勤裝備更新及滾動檢核指標性績效。