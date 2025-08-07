快訊

2025大稻埕夏日節首日登場 300秒主題煙火秀綻放

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

全臺最具代表性的夏季活動「大稻埕夏日節」6日於大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場！由臺北市政府副秘書長俞振華、觀光傳播局長余祥及臺北市吉祥物熊讚與現場民眾一起欣賞千發煙火璀璨升空，吸引超過6.8萬人次齊聚現場，為臺北夏夜揭開最絢麗的序幕。

余祥局長指出，首場煙火秀主題為「萬紫埕紅」，以紫色與五彩漸層煙火交錯綻放，象徵大稻埕融合歷史底蘊與現代風華，為臺北夏夜獻上最震撼的視覺饗宴。全長300秒的煙火秀分為四大段落，開場由百鳥雷鳴煙火強勢揭幕，搭配變色雙層菊花煙火打造光影交錯的夢幻場景；中段以七彩流瀑煙火與星空點綴煙火，營造柔和詩意的浪漫氛圍；高潮橋段則由大面積紫色煙火結合W型煙火與冠菊煙火同時綻放，氣勢磅礡、視覺爆發；最後特殊響笛煙火齊發、金色瀑布煙火緩緩落下，為整場演出畫下璀璨又華麗的句點。

余祥局長表示，舞台展演則以「千埕萬語」為主題，由多組人氣樂團與創作歌手輪番登台，演出陣容包含今年獲得金曲獎「最佳演唱組合獎」動力火車，以及羊駝小姐、薩麥爾SMY、核果人NUTS、孤寂輔導室等，為25天的大稻埕夏日節熱鬧揭幕，陪伴臺下觀眾一同沉浸於盛夏夜晚的音浪中。

觀傳局表示，為降低對活動場域周邊交通影響，今年延續去年煙火施放時間，並加派警力及義交加強疏導；透過各局處協力、依活動周邊交通狀況機動調整交管範圍、積極疏導人流，並順利提早於晚間8時45分市區道路解除交管。8月13日、20日還有兩場週三主題煙火秀，活動周邊於當日晚間7時到9時30分將實施交通管制。

聚傳媒

北市 大稻埕 煙火秀

