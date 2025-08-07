打造經典人氣動畫世界 八里城市沙雕展8/16登場 

一年一度的大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」，即將於8月16日(六)在八里左岸公園盛大開幕！今年展覽首度攜手經典動畫《數碼寶貝》IP，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座精緻沙雕與6座光雕藝術裝置，邀請大小朋友重返記憶中的數碼世界，展期至10月12日止。

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，過去沙雕展多以自由創作為主，今年是首度嘗試與國際知名IP合作，雖然在創作細節與溝通協調上更具挑戰性，但相信成果絕對值得期待。展區特別規劃4大章節，從「創始之地」選擇數碼夥伴，經歷「徽章試煉」及「成長試煉」，最終邁向「究極對決」，讓民眾彷彿置身動畫情境中。

黃裕斌處長強調，今年特別加入數位互動元素，民眾可透過心理測驗找到專屬數碼夥伴，完成任務還能體驗進化過程，沉浸在數碼世界的魅力中。完成互動體驗的民眾，還可於開幕(16日)當天下午6點半起兌換限量好禮，後續每個假日為下午2點起，每日限量100份，數量有限送完為止。

高灘處表示，繼去年的「小小沙雕師」，展覽期間(8/16、8/23、8/30、9/13)特別規劃「沙雕師工作坊」，每場次90分鐘，限8至15歲青少年報名參加。由專業沙雕師親自授課，帶領學員從基礎堆沙、觀察到立體造型實作，學習沙雕技藝並親手創作專屬作品，啟發藝術創意與實作能力。報名時間自8月7日中午12點起，場次名額有限，額滿為止，歡迎有興趣的民眾把握機會踴躍報名。

