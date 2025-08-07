電子支付何時才普及？ 北市公有市場還有排隊名店要現金付

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
市場處說明，部分市場攤商仍習慣以現金交易，是不希望公開營業狀況等因素，會尊重不同營業習慣。圖／擷取自台北市市場處網站
台北市市場處為獎勵公有零售市場使用電子支付，推出相關獎勵辦法，不料，卻遭審計報告指出，截至去年11月中旬，有29處公有商場連續2年沒有申請獎勵，且不乏排隊名店，仍以現金付款。市場處回應，部分攤商不願公開營業狀況以現金交易，會尊重營業習慣，也會持續推廣。

審計報告指出，市場處為獎勵公有零售市場使用電子支付，訂有獎勵計畫，並且依照每個月電子支付交易筆數級距，發放不同獎勵金，共有五級，每月電子支付交易筆數20至50筆、每攤獎勵金1500元，以50到100筆每攤500元給予獎勵，最高301筆以上、每攤獎勵金3500元。

審計報告指，市場處在113年度編列預算1000萬元，辦理公有轉型，執行數 725多萬元。根據統計，48 處公有零售市場實際營業攤位有7177個，設置電子化支付設備的攤位數有7150個，設置率為99.62％。

但截至113年11月13日止，仍有29處公有零售市場連續2年未有攤商申請獎勵金，占比達6成以上。也不乏排隊名店，仍只有以現金付款，沒有其他多元支付方式。

市場處說明，部分市場攤商仍習慣以現金交易，是不希望公開營業狀況等因素，因此未申請獎勵計畫，會尊重不同營業習慣，針對未申請的市場將規畫相關講座推廣。

市場處說，由於市集精進計畫及行銷補助計畫中，也將市場使用電子支付的交易情形納入補助比例標準，盼能多方面提升電子支付使用。113年編列1千萬元預算辦理轉型，執行數計725萬1000元。

市場處盤點，連續2年申請獎勵金，包含士東、南門、大龍市場，市場攤商對數位轉型也抱持開放態度，積極導入電子支付。

