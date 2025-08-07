北捷可借輪椅到桃捷了 民團點出還有這些「斷層」

知名翻譯家何穎怡日前分享在北捷台北車站與桃捷台北車站間，租借不到輪椅服務的經驗，身心障礙聯盟也建議，運輸系統請身障者作為講師，實際感受服務的細節與注意事項。北捷回應，與桃機公司協調將試辦輪椅租借服務。

中華民國身心障礙聯盟表示，之前曾針對視障等身心障礙轉乘問題，向鐵道局及交通部反映，尤其是不同運具，像是高鐵、台鐵、捷運等，雖然是有聯通道，但各個系統都會有所謂的邊界，導致需要服務的民眾在半路就會有斷層。

團體以北捷台北車站和機場捷運，希望能夠精進的部分除了輪椅服務之外，還有無障礙的動線標示，「因為身障者的路線是需要搭乘電梯、無障礙坡道，但是北車經常標線不清，不只是機捷，還有包含地下街業者也需要一併納入討論。」

團體也說，其實在大眾運輸系統上都對於身心障礙者有做到相關SOP操作及服務，但有時在落地執行上，還有可以更細膩處理，「可以在教育訓練時請身障者作為講師，實際去感受服務的細節及注意事項，不然若沒有實際接觸身障者，也不會知道如何服務。」

北捷表示，北捷與桃園捷運公司協調將試辦輪椅互助借用機制，至於其它可轉乘台鐵、高鐵或桃園捷運的車站，如松山站、南港站、板橋站、三重站及北門站等，原已有輪椅互助借用機制，協助旅客順利接駁。

北捷說，北捷提供輪椅供行動不便旅客借用，主要是捷運系統內短程移動的使用，借用的旅客搭乘列車後，會由車站人員將輪椅收回，確保後續可持續服務，因此原先規畫輪椅借用以「當站使用」，確保緊急狀況能調度。

北捷說，旅客若有輪椅借用需求，可向車站詢問處人員，並出示身分證、健保卡或駕照等有效證件，由車站人員記錄姓名及聯絡電話後即可使用。