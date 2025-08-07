快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

聽新聞
0:00 / 0:00

台2丙線假日塞車暖暖居民叫苦 9日起試辦禁止右轉水源路

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府交通處今天表示，9日起的假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處今天表示，9日起的假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。記者邱瑞杰／攝影

台2丙線是通往新北市平溪、福隆要道，假日時基隆暖暖路段成交通瓶頸，汽車導航會引導駕駛人繞行水源路，結果造成原本寧靜的社區街道塞車，影響居民作息。基隆交通處今天表示，9日起假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。

基隆市議員陳冠羽說，去年就有民眾反應，假日時水源路因為觀光車潮湧入，通過暖暖淨水廠外的雙龍橋，要轉入暖暖街，因為路口如「髮夾彎」，路幅又小，常造成塞車，不只水源路回堵，暖暖街的交通也受影響，當地民眾想開車出門都不方便。

地方人士分析車潮來自中山高暖暖交流道，原本要走台2丙線的車流，因為看到台2丙線從水源橋到東碇路塞車，導航系統會引導可從水源橋頭右轉，經水源路接暖暖街，再從已通過東碇路口處接回台2丙線。雖然要多走600公尺，但可完全避開塞車路段。

陳冠羽表示，越來越多遊客走「替代道路」，造成雙龍橋一帶的暖暖街、水源路塞車，當地民眾出入不便，多有怨言。先前透過交流道號誌調控有點效果，但車子越來越多，問題仍嚴重。

今年6月間，陳冠羽邀交通處、暖暖區公所等單位會勘後，交通處在道路交通安全會報提出假日上午8時至12時，台2丙線往平溪方向汽車禁止右轉水源路，僅前往水源橋邊停車場車輛可進入方案，獲得審議通過。

交通處表示，台2丙線禁止右轉水源路9日起試辦，已在水源橋頭設置標誌，請用路人配合沿線道路標誌標線號誌指示。假日禁行期間會加強取締違規車輛，維護社區巷道行車順暢。

基隆市政府交通處今天表示，9日起的假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處今天表示，9日起的假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處今天表示，9日起的假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處今天表示，9日起的假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。記者邱瑞杰／攝影

塞車 基隆

延伸閱讀

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

《無限暖暖》1.8版本「丹青季」國風登場 仙俠世界美如仙境

李正皓爆高虹安、新竹市都更涉弊 「非憑空捏造」市府求償二連敗

「豬來了！」 高雄原民部落物資短缺 陳其邁親送豬隻配送14里

相關新聞

打造經典人氣動畫世界 八里城市沙雕展8/16登場 

一年一度的大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」，即將於8月16日(六)在八里左岸公園盛大開幕！今年展覽首度攜手經典動畫《數碼寶貝》IP，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座精緻沙雕與6座光雕藝術裝

2025大稻埕夏日節首日登場 300秒主題煙火秀綻放

全臺最具代表性的夏季活動「大稻埕夏日節」6日於大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場！由臺北市政府副秘書長俞振華、觀光傳播局長余祥及臺北市吉祥物熊讚與現場民眾一起欣賞千發煙火璀璨升空，吸引超過6.8萬人次齊

電子支付何時才普及？ 北市公有市場還有排隊名店要現金付

台北市市場處為獎勵公有零售市場使用電子支付，推出相關獎勵辦法，不料，卻遭審計報告指出，截至去年11月中旬，有29處公有商...

北捷可借輪椅到桃捷了 民團點出還有這些「斷層」

知名翻譯家何穎怡日前分享在北捷台北車站與桃捷台北車站間，租借不到輪椅服務的經驗，身心障礙聯盟也建議，運輸系統請身障者作為...

台2丙線假日塞車暖暖居民叫苦 9日起試辦禁止右轉水源路

台2丙線是通往新北市平溪、福隆要道，假日時基隆暖暖路段成交通瓶頸，汽車導航會引導駕駛人繞行水源路，結果造成原本寧靜的社區...

樹林南園段原民社宅進度延宕5年 議員盼工程時間能縮短別再拖

新北規畫興建樹林南園段原住民社會住宅，將是第3處原民專屬社宅，但整體計畫已延宕5年多，原基地因為中央規畫無法使用，後改樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。