樹林南園段原民社宅進度延宕5年 議員盼工程時間能縮短別再拖

新北規畫興建樹林南園段原住民社會住宅，將是第3處原民專屬社宅，但整體計畫已延宕5年多，原基地因為中央規畫無法使用，後改樹林南園段492號等土地提先期規畫，市長侯友宜也曾在今年6月視察，原民局表示，後續將逐年編列經預算，推動原民住宅空間。議員期盼工程時間要盡量縮短，不要拖太久。

為解決都會區原住民聚落違建問題，原民局陸續建置三峽隆恩埔、新店中正等原民社宅，分別有150戶、56戶，現推動樹林區南園段社宅，預計建置200戶，但新北審計處指出，南園段社宅歷經置換用地，重辦先期規畫等過程，整體計畫已延宕5年多。

原民局說明，是因土地受中央整體政策規畫，經橫向協商後，改供其他用途使用，致原基地無法續行興建計畫。後來改南園段492號等土地提先期規畫，預定地面積4825平方公尺，預估建蓋3棟9樓計130戶，初估工程經費加道路拓寬及徵收，總經費將近18億元，該處位於樹林區佳園路三段，鄰近大學及產業聚落，生活機能便利，侯友宜日前也去視察基地現況。

新北市議員蘇錦雄指出，日前市長去視察時，也承諾會照顧族人，該地現階段除了建物工程，還需要做道路等基礎建設，目前尚未招標，後續還有用地溝通問題等，評估要花6年才能完工，他能理解過程中遇到的瓶頸，除了樹林，在快樂山、新店等，也有族人住，若案子順利完成，就可解決部分族人住的需求，他希望時間上能縮短就縮短，理想時間是3年能完成，他也會積極協助溝通。