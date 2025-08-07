快訊

宣導「停讓文化」 蔣萬安：翻轉過去以車為本思維

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）上午出席2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，酒與社會責任促進會理事長王德勤（左）致贈導護志工螢光背心與導護旗。記者余承翰／攝影
台市長蔣萬安上午出席「我宣誓」「我看得見您，您看得見我」守護安全記者會，推廣「停讓文化」，並宣布將全力打造台北成為更安全、更友善的交通城市。他強調，北市交通事故死傷人數較去年同期下降，更低於過去3年平均值。 　

這場活動由北市交通局再次與社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）舉辦，著重推廣「停讓文化」，期盼透過跨領域的合作與市民的共同參與，建構一個更安全、更具同理心的用路環境。

蔣萬安指出，北市府訂去年為「交通安全年」過多項政策與具體行動，從道路設計改善、推動「停讓文化」到強化轉彎停等規範，翻轉過去以車為本的思維，朝以人為本的交通環境邁進。

蔣萬安表示，過去一年，台北市明顯進步，不僅交通事故死傷人數較去年同期下降，其中，A1類(24小時內有人死亡交通事故)人數為六都最低，且在防制酒駕關懷協會全國評比中，台北市酒駕防制成效榮獲全國第一。

他也說，台北市在 2024 年全國交通安全評比中，榮獲有「交通安全奧斯卡獎」之稱的金安獎共 11 項大獎，為全國最多，充分展現市府團隊跨局處協力推動交通安全的成果，包括交通局、工務局與警察局等單位的通力合作，讓北在邁向安全友善城市。

蔣萬安表示，今年將進一步推廣「我看得見您，您看得見我」的交通文化，期盼所有用路人，不論是駕駛、騎士或行人，都能養成彼此「看見」的習慣。這不只是「停、看、聽」的延伸，更是確保安全、避免事故發生的關鍵。未來，市府將持續優化各項交通安全指標，有信心讓台北成為交通安全的模範城市。

推動交通安全的TBAF，也將以具體行動響應交通局的政策，為提升學童上下學期間的用路安全，TBAF捐贈一批交通導護裝備給北市府，包括導護背心、導護旗以及LED肩燈等，以強化導護志工的執勤能見度與安全性。

此外，TBAF也將持續深化與教育局的合作，建立孩童對交通安全的基本認識，並強化用路人對「看見彼此、守護彼此」的交通共好精神。

台北市政府上午舉行2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，台北市長蔣萬安（中）與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）（前右二）、酒與社會責任促進會理事長王德勤（前左二）等嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安上午出席2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，會前受訪時談到美國總統川普宣布輸往美國半導體晶片將課徵100%關稅，政府應該盡快的出面說明，了解問題，才能面對問題、解決問題。並記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午出席2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）（右）交談。記者余承翰／攝影
