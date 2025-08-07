金山甘藷季30日千人控窯 報名明午開搶

北台灣最具代表性的甘藷慶典－2025金山甘藷季8月30日在金山區玉爐路及兩旁農地登場，焢窯體驗採線上報名，8日中午12時開放報名，名額限量100組，一組10人，收費1600元。30日當天韓星李多慧也將到場助陣。

台農66號紅心甘藷是金山區特產，也是新北健康三寶。新北市府副秘書長柯慶忠、金山區長劉昌松、萬里區長黃雱勉等人今天為金山甘藷季宣傳，在當地知名甜點品牌金山紅店長的指導下，動手體驗做紅甘藷乳酪蛋糕。

柯慶忠表示，金山甘藷產季主場活動8月30日展開，8月同步有「北海夜金閃閃－2025 北海潮與火」系列活動，邀民眾一起到金山焢甘藷、逛老街，欣賞火舞、光雕，享受金山在地特色。

每年甘藷季最夯的千人焢窯體驗，推出朝日窯、午後窯兩場次，預計吸引超過上百組家庭、上千人參與焢窯體驗享受樂趣。另有農夫市集、挖甘藷體驗及胖卡餐車等。

金山甘藷王競賽將在8月14日展開，8月30日在活動會場頒獎，三大獎項包括甜度王、重量王、造型王，展現金山農友的種植實力與創意巧思。