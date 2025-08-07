萬大線一期116年底完工 這路段設「加蚋捷奏」公共藝術

串接台北市與新北市的捷運萬大線一期工程，將於民國116年底完工，捷運工程局以「加蚋捷奏」為題，徵件通風井的公共藝術，希望組合出具有現有市場文化及在地文化精神的多元節奏。

捷運萬大線第一期工程從捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，再到新北市中和及土城地區，全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座機廠。工程進度已超過8成，預計民國116年底完工。

捷運局表示，萬大線以「綠．律」為主題的公共藝術徵件計畫陸續徵選，預計位在萬大路423巷設置「加蚋捷奏」的蚋站通風井X，經費900萬元，即日起將辦理第2次徵選，9月11日下午5時截止收件。

捷運局說明，加蚋站公共藝術主題為「加蚋捷奏」，運用植物色彩及水果，以及茉莉、麻竹筍、豆芽菜的加蚋仔三寶，融入建築裝修中。

捷運局說，這次徵選的通風井X公共藝術作品，需表現在地文化精神並創造門戶意象，期待能將加蚋自然人文特色呈現於通風井上，組合出具有現有市場文化及在地文化精神的多元節奏。

捷運局也說，加蚋站位於萬華區交通發展的「縱軸」之端點，也是台北市與新北市交界，以及自然資源的新店溪河濱藍帶匯流之節點，因此預計徵選的通風井作品，將成為華中橋進出台北市的地標。