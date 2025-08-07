快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

萬大線一期116年底完工 這路段設「加蚋捷奏」公共藝術

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運局表示，預計位在萬大路423巷設置「加蚋捷奏」的蚋站通風井X，經費900萬元，即日起將辦理第2次徵選。記者邱書昱／攝影
捷運局表示，預計位在萬大路423巷設置「加蚋捷奏」的蚋站通風井X，經費900萬元，即日起將辦理第2次徵選。記者邱書昱／攝影

串接台北市與新北市的捷運萬大線一期工程，將於民國116年底完工，捷運工程局以「加蚋捷奏」為題，徵件通風井的公共藝術，希望組合出具有現有市場文化及在地文化精神的多元節奏。

捷運萬大線第一期工程從捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，再到新北市中和及土城地區，全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座機廠。工程進度已超過8成，預計民國116年底完工。

捷運局表示，萬大線以「綠．律」為主題的公共藝術徵件計畫陸續徵選，預計位在萬大路423巷設置「加蚋捷奏」的蚋站通風井X，經費900萬元，即日起將辦理第2次徵選，9月11日下午5時截止收件。

捷運局說明，加蚋站公共藝術主題為「加蚋捷奏」，運用植物色彩及水果，以及茉莉、麻竹筍、豆芽菜的加蚋仔三寶，融入建築裝修中。

捷運局說，這次徵選的通風井X公共藝術作品，需表現在地文化精神並創造門戶意象，期待能將加蚋自然人文特色呈現於通風井上，組合出具有現有市場文化及在地文化精神的多元節奏。

捷運局也說，加蚋站位於萬華區交通發展的「縱軸」之端點，也是台北市與新北市交界，以及自然資源的新店溪河濱藍帶匯流之節點，因此預計徵選的通風井作品，將成為華中橋進出台北市的地標。

捷運 公共藝術

延伸閱讀

高雄捷運延伸屏東採高架 石化工會訴求中央改地下化

高雄輕軌「觀光運量下降」通學運量提升 2大關鍵待考驗

三鶯線公共藝術系列活動開跑! 首場限定活動體驗傳統技藝 民眾迴響熱烈

三鶯線公共藝術活動啟動 「職人小學堂」吸引民眾體驗

相關新聞

密集恐懼發作…大稻埕300秒煙火爆近7萬人潮網驚嘆

「2025大稻埕夏日節」規畫4場璀璨煙火秀，首場昨晚登場，吸引6.8萬人次到場，這也是第三年帶狀舉辦，過往塞車狀況也有所...

露營風氣盛台南也跟風 42家申設中 27家進入2階

國內露營隨著車露的普遍更為流行，許多商用小貨車載平時做生意用，假日搖身一變為露營車，開到露營區就可場佯在大自然中紓解身心...

宣導「停讓文化」 蔣萬安：翻轉過去以車為本思維

台市長蔣萬安上午出席「我宣誓」「我看得見您，您看得見我」守護安全記者會，推廣「停讓文化」，並宣布將全力打造台北成為更安全...

金山甘藷季30日千人控窯 報名明午開搶

北台灣最具代表性的甘藷慶典－2025金山甘藷季8月30日在金山區玉爐路及兩旁農地登場，焢窯體驗採線上報名，8日中午12時...

迎淡江大橋…淡水設微型轉運站 將增3公車通桃機、板橋

淡江大橋預計明年通車，新北市交通局在淡江大橋沙崙路匝道南側建置「微型轉運站」預計今年底前完工，將整合輕軌、公車、YouB...

萬大線一期116年底完工 這路段設「加蚋捷奏」公共藝術

串接台北市與新北市的捷運萬大線一期工程，將於民國116年底完工，捷運工程局以「加蚋捷奏」為題，徵件通風井的公共藝術，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。