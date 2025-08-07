快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽長福橋改建進度達6成 侯友宜：力拚農曆年前部分通行

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示將力拚農曆年前開放主橋中間6公尺寬度供行人通行，整體工程預計115年7月完工。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示將力拚農曆年前開放主橋中間6公尺寬度供行人通行，整體工程預計115年7月完工。記者張策／攝影

新北市三峽河長福橋改建工程進度突破6成，新北市長侯友宜今前往視察表示，將力拚農曆年前開放主橋中間6公尺寬度供行人通行，整體工程預計明年7月完工。他強調，長福橋不僅是交通建設，更將成為三峽連結祖師廟、老街的觀光新地標。

侯友宜指出，長福橋自去年4月舊橋拆除後，施工期間曾多次受天候影響，但工程團隊仍努力如期推進，目前已完成主橋主梁與橫梁鋼構安裝，「這是一座非常不容易的橋，我們一定會在明年7月如期完工。」

他強調，新橋未來將串聯祖師廟、老街與在地社區，「不只是景觀橋，更是文化與經濟的節點」，未來不論是傳統廟會、觀光活動或休憩功能，都能在此發揮效益，「是三峽值得驕傲的觀光景點，也是經濟文化的中心」。

新北市水利局表示，為減少拆橋後對市民通行的不便，施工期間除迅速開闢國光路停車場、增設停車格外，也在工區旁設置2公尺寬臨時人行便橋，供行人白天通行，縮短繞行距離、確保民眾便利與安全。

新北市水利局長宋德仁指出，改建後的新長福橋在防洪、通行與景觀上全面升級，橋梁結構調整後可提升約18%通洪能力，橋墩由原兩處減為一處，橋台退縮設計則擴大通水斷面，將有效因應極端氣候與上游暴雨衝擊。

此外，新橋橋寬由原本15公尺擴增至25公尺，相當於五個標準籃球場面積，未來不僅提供舒適寬敞的行人空間，也能作為大型活動平台，舉辦演唱會、廟會等活動。「這將是三峽觀光人口成長的重要推手，也讓河岸空間成為市民的生活舞台。」宋德仁說。

他補充，後續將展開大小拱圈安裝，12月起進行橋面工程，力拚農曆年前讓行人提前使用主橋中段6公尺寬度通行。完工後也將同步完成橋面光雕、照明、人行步道等周邊設施，打造完整水環境景觀。

當地居民王先生表示，自從舊橋拆除後，大家都非常期待新橋完工，也感謝市府施工期間聽取地方意見，配套措施如增設停車場與便橋，讓居民感受到政府的貼心與效率，「我們對新橋真的很期待，也很有信心」。

新北市長侯友宜今前往視察「三峽河長福橋改建工程」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今前往視察「三峽河長福橋改建工程」。記者張策／攝影
會後進行大合照。記者張策／攝影
會後進行大合照。記者張策／攝影

三峽 行人 侯友宜

延伸閱讀

因應美國關稅 新北：依規劃啟動紓困助廠商度難關

面對關稅挑戰 侯友宜籲中央明確對應 新北已預作準備

侯友宜：以核減煤 核電在安全無虞下可延役

表態挺核三延役挨批轉彎 侯友宜重申：安全無虞下延役「以核減煤」

相關新聞

密集恐懼發作…大稻埕300秒煙火爆近7萬人潮網驚嘆

「2025大稻埕夏日節」規畫4場璀璨煙火秀，首場昨晚登場，吸引6.8萬人次到場，這也是第三年帶狀舉辦，過往塞車狀況也有所...

露營風氣盛台南也跟風 42家申設中 27家進入2階

國內露營隨著車露的普遍更為流行，許多商用小貨車載平時做生意用，假日搖身一變為露營車，開到露營區就可場佯在大自然中紓解身心...

宣導「停讓文化」 蔣萬安：翻轉過去以車為本思維

台市長蔣萬安上午出席「我宣誓」「我看得見您，您看得見我」守護安全記者會，推廣「停讓文化」，並宣布將全力打造台北成為更安全...

金山甘藷季30日千人控窯 報名明午開搶

北台灣最具代表性的甘藷慶典－2025金山甘藷季8月30日在金山區玉爐路及兩旁農地登場，焢窯體驗採線上報名，8日中午12時...

迎淡江大橋…淡水設微型轉運站 將增3公車通桃機、板橋

淡江大橋預計明年通車，新北市交通局在淡江大橋沙崙路匝道南側建置「微型轉運站」預計今年底前完工，將整合輕軌、公車、YouB...

萬大線一期116年底完工 這路段設「加蚋捷奏」公共藝術

串接台北市與新北市的捷運萬大線一期工程，將於民國116年底完工，捷運工程局以「加蚋捷奏」為題，徵件通風井的公共藝術，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。