三峽長福橋改建進度達6成 侯友宜：力拚農曆年前部分通行

新北市三峽河長福橋改建工程進度突破6成，新北市長侯友宜今前往視察表示，將力拚農曆年前開放主橋中間6公尺寬度供行人通行，整體工程預計明年7月完工。他強調，長福橋不僅是交通建設，更將成為三峽連結祖師廟、老街的觀光新地標。

侯友宜指出，長福橋自去年4月舊橋拆除後，施工期間曾多次受天候影響，但工程團隊仍努力如期推進，目前已完成主橋主梁與橫梁鋼構安裝，「這是一座非常不容易的橋，我們一定會在明年7月如期完工。」

他強調，新橋未來將串聯祖師廟、老街與在地社區，「不只是景觀橋，更是文化與經濟的節點」，未來不論是傳統廟會、觀光活動或休憩功能，都能在此發揮效益，「是三峽值得驕傲的觀光景點，也是經濟文化的中心」。

新北市水利局表示，為減少拆橋後對市民通行的不便，施工期間除迅速開闢國光路停車場、增設停車格外，也在工區旁設置2公尺寬臨時人行便橋，供行人白天通行，縮短繞行距離、確保民眾便利與安全。

新北市水利局長宋德仁指出，改建後的新長福橋在防洪、通行與景觀上全面升級，橋梁結構調整後可提升約18%通洪能力，橋墩由原兩處減為一處，橋台退縮設計則擴大通水斷面，將有效因應極端氣候與上游暴雨衝擊。

此外，新橋橋寬由原本15公尺擴增至25公尺，相當於五個標準籃球場面積，未來不僅提供舒適寬敞的行人空間，也能作為大型活動平台，舉辦演唱會、廟會等活動。「這將是三峽觀光人口成長的重要推手，也讓河岸空間成為市民的生活舞台。」宋德仁說。

他補充，後續將展開大小拱圈安裝，12月起進行橋面工程，力拚農曆年前讓行人提前使用主橋中段6公尺寬度通行。完工後也將同步完成橋面光雕、照明、人行步道等周邊設施，打造完整水環境景觀。