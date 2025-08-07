密集恐懼發作…大稻埕300秒煙火爆近7萬人潮網驚嘆

「2025大稻埕夏日節」規畫4場璀璨煙火秀，首場昨晚登場，吸引6.8萬人次到場，這也是第三年帶狀舉辦，過往塞車狀況也有所改善，警方、交通局也針對下班、散場等尖峰時段加強疏導，提前45分鐘解除交管，在地里長也肯定改善很多，但希望針對居民、店家能有更好的配套。

實際觀察，晚間六時左右周邊交通狀況正常，近七時，人潮開始湧現，越接近水門人潮越多，部分路段出現人潮、車潮互相卡住的情況，但交通大致順暢，也有不少警力到場指揮，捷運出口就有明確標示引導民眾到會場，大路口也安排人員舉牌引導方向。

300秒煙火齊發後，民眾紛紛擁到水門退場，社群平台上更有人放上縮時影像，滿滿人潮至少花了20多分鐘散場，讓網友笑稱「密集恐懼症發作」，不過周邊交通大致不受影響。

有鑒於人潮會大量湧入，警方此次交通管制共規畫129處崗位、警力135名、義交153名，考量昏峰交通狀況及民眾用路習慣研擬車輛改道動線及疏導腹案，舉行跨局處協調，並分析往年民眾反映易壅塞路段及執勤影像，統合歷次經驗，調整交管措施，並指派有經驗員警負責重要路口，以降低車流遲滯情形。

交通局也於現場研議交通疏導作為下達決策，執行分時、分段管制活動會場周邊路段及環河高架道路，壓縮管制時間，原訂7時至9時30分交通管制，提前45分鐘解除交管，並於散場時依人流狀況機動調整，反覆清道確保行人安全後，開放道路通行，有效降低活動交通管制衝擊。

永樂里長林宗穎表示，夏日煙火節調整成該模式後第三次舉辦，整體來看周邊交通狀況還算可以，雖然接近晚上7時和散場時人潮將上下班車潮有小壅塞，但能理解市府和警方已經做了很多努力，包含調整場次和增派人力。