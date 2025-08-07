新北農地轉作公車充電站解套 免繳千萬回饋金 可抑制運價

全國都在拚公車全面電動化，但雙北地區充電站用地取得困難，業者若要尋找農地，要繳交動輒數千萬回饋金，也導致汰換速度緩慢。新北市交通局依農業發展條例等規定，認定充電站為公益性設施，業者申請農地作為充電總站可免繳農業用地變更回饋金，約可節省數千萬元。業者直呼「德政」，有利業者全心投資電動公車。

新北市目前總共約有2500台公車，扣除山區與小型巴士與國道公車等，約有1600輛需逐年汰換為電動公車，新北陸續汰換272台電動公車，另已核定350餘台，但要在2030年全面汰換，仍有一段距離。

電動公車除了自身成本昂貴，關鍵還有充電站土地取得不易，雙北寸土寸金，大部分業者只能承租工業用地，或尋求農業用地轉作交通用地。

然依農業發展條例規定，農地非用農用，需繳交農業回饋金，依據使用面積X公告土地現值X10~40%不等，設置一處電動公車充電站，需要支付1000萬到數千萬不等的回饋金，加上一台電動車動輒上億，根本就能開一間新公司，也讓電動公車汰換牛步。

新北市交通局依據公路法、汽車運輸業審核細則、停車場法與農業發展條例，認定電動公車充電站屬於「公益性設施」，新訂作業要點，只要業者檢具興辦事業計畫書，並提出基地四周退縮及綠化配置圖說，還有接主要道路側退縮1.5公尺人行空間，加上邊界設置1.5五公尺綠化帶，且植栽一定比例綠化面積，與汰換電動公車期程計畫書，即可免繳回饋金。

新北市交通局長鍾鳴時指出，農地非農業回饋金都是業者投入成本，都會反映在「運價」上，為平穩運價，提供更好公車服務，市府透過簽呈放寬，希望加速新北2030年全面汰換公車目標。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，作業要點公告後，目前預計已有汐止場站進入行政程序中，2030年全面汰換電動公車目標不變。

大都會客運總經理李建文表示，一般公車停車需要約20坪空間，電動公車需要搭配充電設備需要30坪左右，面積要多50%，在雙北想要設置電動公車充電站「真的非常困難」，新北農地多，但想在農地設置充電站，回饋金動輒數千萬元，已可成立一間小型公司，是不少業者裹足不前的主因之一。

李建文說，新北這次做法對業者來說是「德政」，也是推動他們全力投資電動公車的重要助力，未來也將持續找地，配合政府政策汰換電動公車。