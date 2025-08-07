北捷借輪椅出站難…作家嘆和高捷無縫接軌成「兩個世界」

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北車站連接機場捷運的聯通道，走路至少要10到15分鐘，若行動不便者更是艱辛的一段路。本報資料照片
台北捷運台北車站與桃園機捷台北車站，兩處距離至少要走路10到15分鐘，對行動不便者很困難，翻譯作家何穎怡日前指出，北捷竟不能借出輪椅到桃捷，導致她丈夫得先到桃機租借再到北捷接她。北市議員何孟樺指出，要求北捷串接，提供完整服務。

何穎怡日前以親身經驗，在臉書分享當時借不到輪椅的狀況，她指出，當時丈夫向北捷詢問能否租借輪椅到機捷再推回來，答案是不行；丈夫只好先到機捷情商借輪椅。

何穎怡說，當時等候時，看到一位男士拄著兩根拐杖辛苦前行，「他的肌肉比我還無力，是靠拐杖撐著身體把腿甩出去的。」

她說，機捷自2017年開通，從前市長柯文哲到現任市長蔣萬安，身障旅客怎麼樣也得不到這段服務，這和高捷的無縫服務完全是兩個世界。

何穎怡想起，從台南坐台鐵到高雄轉捷運，台鐵的輪椅服務會將她送到車廂，回報指揮中心乘客已上車，到了高雄時，輪椅已經等在車門口再推到高捷，高捷的人已經等在那裡，到了美麗島站轉線時，輪椅等在門口推她去另一條線，到站後，推輪椅的阿姨還等她上廁所，一直送出車站外。

何孟樺調閱資料後發現，北捷輪椅借用服務範圍僅在站內，至於轉乘輪椅協推服務，則有四處，包含北車B3至台鐵、高鐵詢問處；板橋站至台鐵、高鐵詢問處；南港站至台鐵、高鐵詢問處；北門站至機捷詢問處。

她說，北捷北車至桃捷北車，以及北捷松山站至台鐵松山站間，尚無轉乘輪椅協推服務，輪椅也無法外借至北捷車站之外，造成無障礙服務斷層。雖然北捷建議民眾到北門站轉乘到機場捷運，但是板南線還是多數使用者路線。

何孟樺建議，北捷應該加速研議兩處站點提供輪椅借用、輪椅協推服務的可行性，才能夠完善大眾運輸的無障礙體驗。

