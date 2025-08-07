比高雄「毒菇島」更扯？北市樹上曾長有「毒靈芝」

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
高雄連日雨不停，分隔島長出不少綠褶菇成「毒菇島」引熱議。記者宋原彰／翻攝
高雄連日雨不停，分隔島長出不少綠褶菇成「毒菇島」引熱議。北市過往也有野菇出沒，不只綠褶菇，也有無毒的雞肉絲菇、雨來菇等，樹上甚至長出木耳或靈芝。這些菇並非北市府栽種，公園處通常是巡查時順手摘菇或接獲民眾通報而剷除，避免民眾摘採誤食。

高雄鳳山鳳南路中央分隔島長出多朵綠褶菇，一度成為打卡熱點。也因大批好奇民眾任意穿越馬路、駐足搶拍，影響往來用路人安全，警方8月1日凌晨將菇摘除。

北市議員侯漢廷指出，高雄警方深夜徒手拔除，引起社會對於權責歸屬、應變機制與公共安全風險的質疑。北市同樣有廣泛分布的道路分隔島、公園綠地及行道樹穴，若遇極端氣候如長時間豪雨與高濕，也可能出現類似情形。

侯漢廷說，綠褶菇與可食菇類外型相似，誤食恐引發嚴重腸胃道中毒症狀。特別是兒童或飼主的寵物，如果因誤觸或誤食造成傷害，將引發嚴重社會與醫療風險。他要求市府明確釐清，北市若發生類似道路野菇滋生的權責歸屬、標準應變程序及後續防治措施，以保障市民安全。

台北市工務局公園處解釋，真菌類生長分為「有性世代」與「無性世代」，前者是真菌「子實體」，這是我們看到的菇，通常在濕氣較高或下雨後幾小時內便會長出。野生菇生長需要相當營養源，草地因有土壤豐富腐植質，較容易出現菇類，例如曾摘過有毒的綠褶菇、無毒的雞肉絲菇和雨來菇等，樹上則容易長出無毒的木耳、有毒的靈芝等。

公園處說，真菌種類非常多，近期討論的綠褶菇顏色多為白色或淺褐色，子實體較平，也因具有毒性，呼籲民眾不要觸碰或摘取。

北市分隔島若有長菇等，是由公園處負責清除。公園處表示，公園綠地廣場每周會巡查1次以上、行道樹每月巡查1次以上；目前已請人員加強巡檢，如果發現轄管區域有菇類時，立即派員處理，後續也會蒐集菇類案例並宣導提醒民眾。去年接獲1件民眾反映貴陽街的人行道花台有綠褶菇，當時接獲通報後已立即拔除。

