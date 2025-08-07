公務員出走潮 新北市府留才祭4策略

公務人員面臨出走潮，新北市府昨提出「彈性用人、福利加碼、強化後援、精進人力」四大策略，例如制定報酬標準表並增列高薪等級，並擴大特休計算，也設員工子女幼兒園等。市長侯友宜說「沒有人才，什麼都推不動」，必須用制度留人、用環境育人。

「技術類科人力荒最嚴峻。」新北市人事處指出，全國公務人員報考人數近年大幅下滑，高考三等技術類科更已連續兩年出現不足額錄取現象，去年新北需用高考三級技術類科339人，最後只補實188人，報考熱度持續下降。

有科長坦言，工程人員起薪約5萬8千元，公部門可能1年調薪2、3千元，若到業界，薪資很快能突破6、7萬，且專業分工不清，人力難留，「我學的是工程，卻常要處理行銷公關與活動。」

水利局長宋德仁坦言近年建築業景氣回升，台積電等大廠擴建更帶動土木人才需求，曾聽聞具有技師執照者在民間年薪可達140至150萬元，反觀公部門待遇相對有限，自然很難留住人才。

新北人事處昨提出人力困境與留才策略，侯友宜表示，新北內升比率已達7成，市府透過職務互換、職系輪調、在地升遷等，建立穩定的職涯發展路徑，也要求各局處主管落實關懷同仁，主動協助解決壓力與困難。

人事處說，推出四大策略留才，包括建立跨域與績優人才資料庫（已拔擢302人）、提升約僱及臨時人員薪資至基本工資1.1倍、制定報酬標準表並增列高薪等等級，並擴大特休計算方式、強化教育訓練等。

人事處指出，新北市已設置一所員工子女非營利幼兒園，未來第二行政中心再設第二所，協助同仁安心工作、兼顧家庭；也呼籲中央增列相關加給與待遇，如勘災風險津貼、工程人員不開業獎金等，以具體誘因挽留基層人力。