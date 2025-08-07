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新北捷運土城樹林線高架段又流標

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市土城樹林線如火如荼進行中。圖為樹林段工程。記者葉德正／攝影
新北市土城樹林線如火如荼進行中。圖為樹林段工程。記者葉德正／攝影

萬大中和樹林線二期「土城樹林線」新北今年4月收回自建，其中最後一塊拼圖CQ880B土城高架段在北市主導期間流標3次，新北收回後6月公告上網招標，昨開標再度因為沒有廠商投件流標。

新北捷運局說，將開流標檢討會，檢討流標原因、市場行情等因素後在9月前再次公告，初步了解是營建市場同時推出多件大型工程，導致廠商承攬能力趨於飽和，近期國內勞工短缺、工資及大宗材料價格飆漲等，對工程執行不確定性增加。

投標期間領標狀況踴躍，廠商提出50多項疑義，包含中華路雨水箱涵分階段施工規畫、跨河段假設工程費用等意見，捷運局說，後續會探訪廠商了解領標但不投標原因，參考近期其他軌道工程招標情形進一步因應。

捷運萬大中和樹林線一期由捷運中正紀念堂站起至金城路，預計2027年通車；二期本也由台北捷運主導，今年4月新北市府接手全權負責，二期全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站，續沿土城金城路，在過明德路口附近路線爬升為高架後，沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行，與捷運新莊線迴龍站相接。

二期工程因招標困難，拆分CQ890（樹林段）及CQ880A（土城地下段）與CQ880B（土城高架段）三區段標，前兩標已動工，土城高架段在台北主導期間流標3次，今年6月檢討招標預算，從118.78億調整為147.3億，昨開標因無廠商投件流標作收。

「這段是土城人的痛」新北議員林金結憂心，再拖下去原物料價格上漲，2032年全線通車目標難達成，恐拖垮新北財務。議員廖宜琨建議，工程減項是可考慮的做法，盡快把案子標出，才不會發生前後段通車，中間卻缺一塊窘境。

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