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台大校園YouBike荒 電輔車投入調度

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台大校園內導入電輔微型調度車，有助工作人員方便上下載卸YouBike。記者邱書昱／攝影
台大校園內導入電輔微型調度車，有助工作人員方便上下載卸YouBike。記者邱書昱／攝影

台灣大學校園內共有59座YouBike租賃站點，但上下課尖峰時段常出現無車可借、無柱可還情形，雖然貨車配合調度，卻又衍伸廢氣和交通安全疑慮，北市交通局與微笑單車公司昨宣布推出「電輔微型調度車」，一車可載7台YouBike，提高周轉。

YouBike工作人員昨在校園直接示範載卸流程，雖然是腳踏車形式，但由於有電力輔助，工作人員踩起來感覺無需出太大力氣，同時，在卸下YouBike時，由於調度車車輛低，載車上下時也較為輕鬆，也強化原有貨車無法抵達區域，調度更靈活。

交通局長謝銘鴻表示，台大2020年導入YouBike服務後，單日租借量達到1.5萬次，占全市總租借量約6%。例如，上課時段的9時到下午4時，以及放學的下午4時到傍晚6時，同樣是無車可租的熱門時段。

謝銘鴻介紹，電輔調度車採電動輔助三輪車結合拖掛裝置，一輛車可以裝載7台YouBike，每日約可增加400到500台調度量能，最高時速為20公里，符合台大校園限速規定，又能靈活穿梭校園內。昨起先上路兩輛電輔調度車試行，未來再以此基礎提升效率。

微笑單車公司總經理何友仁說，台大校園內的YouBike調度，原本是以4輛貨車載送，一輛約可載14台，仍調度不及，考量貨車行駛在校園內安全及排放廢氣等，因此才導入電輔調度車，未來也會觀察並增加調度車數量及性能。

台大校方也說，與北市府合作YouBike站點後，師生大量使用，這也是落實校園無車概念基礎。

台大 北市 單車 YouBike

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