新北智慧共桿偏低 民代促加快

新北市府規畫2030年底前逐步汰換老舊路燈為節能燈具，並裝智慧共桿及道路監測設備，審計報告指，有近2萬盞未汰換為節能路燈，不利節能，設置智慧共桿型式路燈僅24盞，是目標500盞的4.8％。民代要求跨局處協調加快進度，避免空有藍圖卻難落實。

新北規畫2030年底前逐步汰換老舊路燈為節能燈具，契約金額33億元，審計報告指，截至去年底止完成換裝節能路燈24萬515盞，到今年3月仍有近2萬盞未汰換，設置智慧共桿型式路燈數量也偏低。

智慧共桿功用包含智慧照明、環境偵測、5G通訊、電子看板及影像監控，附掛在路燈上，在新板特區等處都能看見。

新北資訊中心表示，新北採共桿預埋方式布建智慧共桿，工務、地政、區公所在執行工程改善計畫會提出建議，配合道路工程，一併預埋智慧共桿所需的基礎座、管路及智慧共桿開關箱等，避免二次開挖引發民怨也減省成本，新北已在10處場域、完成38座智慧共桿，後續會加快腳步。

議員陳乃瑜說，智慧共桿應是最佳整合介面，但推動速度慢，建議將數位化與智慧化列為施政重點。除監視器外，可結合空品、噪音與排氣監測等，北宜路的噪音與排氣問題，也能透過智慧共桿掌握。

議員黃心華說，許多老舊燈桿被加掛各類設施，導致線路外露、燈具蓋板無法密合，增加觸電與損壞風險，有燈桿積水鏽蝕而倒塌。

他強調，市府應該優先汰換老舊路燈，結合智慧共桿建置，不僅提升市容美觀，也有助整合空汙、噪音、水位等感測系統，發揮多元的效益。

新北養工處表示，燈桿上方設置的項目（如監視器或溫濕度偵測、多媒體面板）由資訊中心統合，在學校、醫院、大眾運輸周邊及商業區優先推動。對更換智能路燈一事，尚未更換通常是因條件不利施工，才未納入換裝範圍。