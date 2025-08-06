新北汐止秀峰社區歡慶父親節 義剪為長輩換新髮型

這個星期五就是父親節，汐止區秀峰社區結合里辦公處舉辦慶祝活動，今(6)日邀請專業老師在市民活動中心做健康操伸展四肢之外，還安排設計師為長輩們義剪，讓爸爸們換新髮型，新北市議員周雅玲也特地送來香蕉，當飯後水果，提前為大家過父親節。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進表示，父親節快到了，協會舉辦敦親睦鄰義剪公益活動，希望長輩或是社區弱勢、獨居長輩能夠來義剪，中午再一起共餐，還有善心人士贊助的保溫瓶送給大家。

秀山里長廖炯華提到，今天秀峰社區辦義剪還有動健康活動，真的很用心，不少里民來活動中心一起同樂，汐止區公所副區長及社會課長都有來關心，現場有2位設計師幫長輩剪頭髮，還有一起共餐聊天，活動很有意義。

一位96歲的長輩說很喜歡社區今天辦的活動，像是一大早的做健康操，可以活動活動筋骨，老年人老呆在家不行，要出門活動才好，還有今天也剪了一個新髮型，設計師剪的很好。