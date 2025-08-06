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小小消防員出動 新北汐止消防夏令營體驗地震、濃煙、射水

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
兒童消防夏令營透過闖關遊戲將消防知識融入其中，學童在歡笑中建立基本的防火、防災應變能力。 圖／觀天下有線電視提供
兒童消防夏令營透過闖關遊戲將消防知識融入其中，學童在歡笑中建立基本的防火、防災應變能力。 圖／觀天下有線電視提供

消防知識從小紮根，新北市政府消防局第六大隊利用暑假期間，今(6)日在汐止慈濟靜思堂園區，舉辦「兒童消防夏令營」，活動內容豐富多元，邀請小朋友一同化身「小小消防員」，有地震體驗車、濃煙逃生以及消防射水等寺，讓小朋友參加夏令營，邊玩邊學消防知識。

這次夏令營設計四大主題關卡：「犀」手Fun一夏、「犀」利挑戰者、「犀」想平安GO、「犀」望有保庇，透過闖關遊戲將消防知識融入其中，讓學童在歡笑中建立基本的防火、防災應變能力。有一關融入新設計，小朋友穿上消防衣帽，解救同伴，當起小小消防員，讓孩子們印象深刻，夏令營關卡，分為室內及戶外，包括結合汽球學習cpr，還有則是進到濃煙密佈的空間，根據消防哥哥姊姊的指令，安全走出來，學濃煙密室逃生。

新北市消防第六大隊組長陳奕宏表示，今天消防局第六大隊在汐止慈濟舉辦消防夏令營，國小一到六年級的學童參加，今天有大約200位學生參加，設有CPR宣導站、濃煙體驗、還有火災的一些常識，像是偵測煙霧反應的住警器要裝在家裡的那個位置等等，戶外的部分設有消防射水以及地震體驗，希望防火防災知識向下紮根，運用在家裡救災、防救災觀念。

除了防災教育，今年活動也融合生活倫理與品格教育，設置「廉政問答」等互動式教學活動，期望透過遊戲方式，協助學童從小培養誠信、正直與責任感，建立良好的品格基礎。

「兒童消防夏令營」，透過闖關遊戲將消防知識融入其中，學童在歡笑中建立基本的防火、防災應變能力，現場更安排地震體驗車與濃煙逃生體驗，模擬災害現場，讓孩子們親身感受地震與火災發生時的緊迫情境，提升實際應對能力，還有輪流上場體驗消防射水，這一天小朋友說很好玩，也學到很多消防救災知識。

朋友 夏令營

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