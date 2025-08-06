新北三芝新生活暑期課程 多元課程全日陪伴孩子
不同的打擊樂器加上烏克麗麗合奏，這是新生活社會福利發展促進會教學中心辦理的暑期課程。從七月一日開始，提供孩子全日的照顧，不只是看顧孩子與輔導寫作業，更規劃了多元、不同面向的活動，讓孩子暑期每天都有不同的課程，快樂學習成長。
新生活社會福利發展促進會教學中心教務主任楊雅雯說，新生活的暑期課程除了課業的輔導，還有品格與生命的法治教育、食農教育、海洋與環境教育以及休閒活動與親子活動。充實的多元課程設計，讓孩子有學習，也讓在繁忙工作中的家長得到安心與喘息。
新生活社會福利發展促進會社工陳劭岳表示，從七月初開啟暑期課程至今，孩子們有了與同儕的相處、社交學習，還有自我覺察課程認識自我的情緒。新生活社會福利發展促進會透過免費的暑期課程輔導，縮短城鄉教育資源差距，讓每一位孩子都有了實現夢想的機會。
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