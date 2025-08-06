八里城市沙雕展8/16開幕 重現數碼寶貝世界

八里城市沙雕展即將於8月16日在八里左岸公園盛大開幕。新北市政府高灘工程管理處表示，今年以沙雕重現大小朋友記憶中的數碼寶貝世界，歡迎大家踴躍欣賞實體可愛的沙雕作品。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿，處長黃裕斌表示，今年首度攜手國際知名「數碼寶貝」IP合作，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座精緻沙雕與6座光雕藝術裝置。

他表示，展區正進行創作中，特別規劃4大章節，從「創始之地」選擇數碼夥伴，經歷「徽章試煉」及「成長試煉」，最終邁向「究極對決」，讓民眾彷彿置身動畫情境中。

他表示，預定8月16日在八里左岸公園盛大開幕，展期將至10月12日止，雖然在創作細節與溝通協調上更具挑戰性，但相信成果絕對值得期待。屆時，歡迎大小朋友來到記憶中的數碼寶貝世界，近距離欣賞實體可愛的沙雕作品。