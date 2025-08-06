提升偏鄉消防戰力 新北雙溪消防分隊獲贈全新災勘車

為強化偏鄉地區的災害應變能力，新北市議員林裔綺積極協助爭取消防資源，成功促成一輛全新災情勘查車捐贈予雙溪消防分隊。捐贈典禮今(6)日舉行，由新北市消防局副局長陳國忠代表受贈，展現地方與民代攜手提升公共安全的努力成果。

雙溪消防分隊原有兩輛災情勘查車，其中一台服役已達17年，性能逐漸老舊、維修負擔日增，已不敷現代救災需求。此次在林裔綺議員積極奔走下，成功爭取相關經費，替地方消防隊汰舊換新，強化災害現場的第一線勘查與應變效能。

副局長陳國忠表示，災勘車主要用於火災、水災、土石流等災害現場的初步評估與即時回報，是救災行動的重要工具。新車到位後，將有效提升雙溪地區的緊急應變速度與災情判斷準確性，確保居民生命財產安全。

市議員林裔綺表示，偏鄉地區資源有限，但守護民眾安全的責任同樣重大，未來也將持續關注地方消防設備與人力需求，讓前線打火弟兄有更完善的裝備與後勤支持，共同打造更安全的生活環境。