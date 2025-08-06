新北金山區模範父親表揚 父愛如山感懷於心
父親節前夕，為感謝爸爸們平日的辛勞與對家庭的付出，金山區公所舉辦模範父親表揚活動，活動開場邀請到小丑彥彥氣球表演，將氣氛炒熱，也拉近了模範父親與子女、兒孫間的距離。隨後金山區公所邀請每位模範父親逐一上台接受表揚，並與家人們合影留念，場面溫馨感人。
金山區長劉昌松說，每年金山區公所的父親節表揚都會送上特別貼心準備小禮物，今年是循環扇、空氣清淨機等沁涼消暑的禮品，就是要為辛苦付出的父親們致上最真摯的感謝。還有今年金山區共有9位優秀的父親榮獲模範父親殊榮，其中還有高齡百歲的爸爸，兒孫滿堂，在公所的表揚中，與家人們一起度過熱鬧的父親節。
金山區長劉昌松更指出，父愛如山，默默而堅定的守護家庭，父親就是家中堅強有力的後盾，成為全家人的依靠。金山區公所期待藉由模範父親表揚，肯定父親的貢獻，也提醒子女們勿忘父親的辛勞。不論在佳節或日常生活中，都別忘了多陪陪爸爸，讓爸爸感受到子女真切的愛與關懷。
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