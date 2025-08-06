羽豐米進入收割期 新北貢寮濕地農作展現永續成果

貢寮區田寮洋濕地因自然無汙染、無農藥的環境，成為候鳥重要的棲息地，也孕育出在地優質農作「羽豐米」。目前正值收割季節，農家陸續展開收割作業，貢寮區長柯建輝近日也親自到場關心收成狀況，表達對在地農業與保育工作的肯定。

新北市農業局、貢寮區公所及人禾環境倫理發展基金會多年來攜手合作，積極推動田寮洋地區轉型為友善耕作農地。透過不施農藥、減少人為干擾，並營造濕地、草澤與埤塘等多樣棲地環境，使候鳥與農村實現共存共榮。羽豐米即是在此理念下孕育出的代表性成果。

雙玉里長吳永彬表示，羽豐米是貢寮地區重要的有機作物之一，在友善耕作的理念下，不僅守護了濕地生態，也讓消費者吃得安心。農民們在兼顧收成與環境保護的同時，也為地方永續發展盡一份心力。

田寮洋濕地擁有良好水質與土壤條件，每年吸引大量候鳥棲息，也讓生態與農業形成良性循環。

農民們堅持不使用農藥、不焚燒稻草，就是希望讓人與鳥都能安心共處，透過「信鳥到站」品牌，傳達對土地與自然的敬意。未來也盼望有更多人認識田寮洋、支持這片豐饒的生態與人文沃土，共同守護這塊得天獨厚的自然資產。