因應公務人力短缺 新北活化晉升、盼留技術人才

新北市府今天表示，因應公務人員人力短缺，以內部晉升鼓舞士氣，讓年輕人看見職涯希望；另透過彈性調整用人、加碼福利、強化後援，盼能與民間業界搶人，爭取留任技術人才。

新北市府人事處長林正壹今天在市政會議，以「活化公務人力」為題，專題報告，對於面臨公務員人才流失危機，提出新北市因應公務員人力流失危機的策略。

林正壹說，人口結構改變，年輕勞動力逐漸減少，依據考選部資料，公務人員報考人數逐年下滑，113年比起111年減少4萬4000餘人，減幅逾21%。公務人員高考三等技術類科，已經連續2年都不足額錄取，反映出人才招募的困境。

他說，市府透過「彈性用人、福利加碼、強化後援、精進人力」等4大作為，因應公務人員人力短缺問題；包括人才留任、建置跨域及績優人才資料庫、進行跨領域職務歷練、鼓勵內部升等，並改善整體用人環境。

市長侯友宜表示，新北市屬大型都會城市，人口眾多，第一線公務員工作相對繁重，也是推動市政建設的核心；對於面臨員額不足的挑戰，人員晉用採以內升為主、外補為輔原則，目前內部晉用率達7成。

他說，新北市府員工多處於中壯年，常要面臨工作及照顧家庭老幼的壓力；除彈性員額管理及跨域人才培育，讓年輕人看到職場前景，同時向中央爭取各項獎金加給，以提升留任人才意願，持續提供民眾穩定且優質的服務。