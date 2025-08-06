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西門町「彩虹斑馬線」怎麼消失了？北市預告這天回歸

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
在彩虹斑馬線的位置附近也貼出公告，預計8月15日回歸。記者邱書昱／攝影
在彩虹斑馬線的位置附近也貼出公告，預計8月15日回歸。記者邱書昱／攝影

台北市西門町著名的「6號彩虹」斑馬線，是國內外觀光客打卡熱點，近期因為顏色剝落等而重新刨鋪，商圈透露，確實不少觀光客都在詢問店家彩虹斑馬線怎麼不見，最近工程碰到大雨，預計8月15日前完工。

西門町著名的「6號彩虹」斑馬線，為2019年北市府支持LGBTQ族群所繪製，之後成為國外觀光客來西門町的打卡地標。但經過風吹日曬雨淋，彩虹斑馬線已有剝落情形，因此在7月8日進行工程，現場不少觀光客撲空，改到台北市政府前廣場拍照。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，近期連日下雨，如果地面沒有乾就容易掉色，目前預計8月15日前會完工。確實也有不少店家被遊客詢問彩虹斑馬線在哪裡，多少會影響觀光人潮。

觀傳局說明，完工後的彩虹地景將會以全新面貌亮麗回歸，TAIPEI字樣轉向，讓遊客拍攝彩虹地景也能同框西門商圈，這次地景重繪，也因配合新工處路段銑鋪施工，兩者需間隔14天才可重繪上漆，但碰到連日大雨稍微影響工程。

觀傳局說，針對彩虹地景維護，原則每季清洗一次，並視掉色情形重繪上漆。為了迎接每年10月在台北舉辦的同志遊行，觀傳局不僅重新彩繪6號彩虹，也將於10月推出Color Taipei 系列活動，包含創意的彩虹觀光巴士遊程，以及與旅宿、酒吧業者合作等，持續推動台北彩虹觀光及夜經濟。

觀傳局說，除西門町之外，市府前市民廣場也設有彩虹地景，歡迎國內外遊客到此拍照打卡，還可將彩虹地景與台北101一同收入鏡頭，感受台北多元友善。

觀傳局說明，此次地景重繪也是配合新工處路段銑鋪施工，兩者需間隔14天才可重繪上漆。記者邱書昱／攝影
觀傳局說明，此次地景重繪也是配合新工處路段銑鋪施工，兩者需間隔14天才可重繪上漆。記者邱書昱／攝影

西門町 觀光客

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