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新北智慧共桿推進牛步 審計報告檢討

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北逐年汰換傳統路燈改為節能燈具，並設智慧共桿及道路監測設備，審計報告指設置智慧共桿型式路燈只有24盞，是目標500盞的4.8％。記者張策／攝影
新北逐年汰換傳統路燈改為節能燈具，並設智慧共桿及道路監測設備，審計報告指設置智慧共桿型式路燈只有24盞，是目標500盞的4.8％。記者張策／攝影

新北逐年汰換傳統路燈改為節能燈具，並設智慧共桿及道路監測設備，審計報告指，市府規畫2030年底前逐步汰換轄內老舊路燈為節能燈具，裝設智慧共桿及道路監測設備，契約金額為33億元，截至2024年底止，完成換裝節能路燈24萬515盞，到今年3月仍有近2萬盞傳統路燈未汰換為節能路燈，不利提升節能，設置智慧共桿型式路燈只有24盞，是目標500盞的4.8％。

智慧共桿功用包含智慧照明、環境偵測、5G通訊、電子看板及影像監控，附掛在路燈上，在板橋新板特區等處都能看見。

新北研考會資訊中心表示，新北採「共桿預埋」方式布建智慧共桿，由資訊中心統籌，與工務局、地政局、區公所等於執行工程改善計畫時，提出相關建議，配合道路工程設計，一併預埋智慧共桿所需的基礎座、管路及智慧共桿開關箱等共管工程，避免後續二次開挖引發民怨也減省成本，新北智慧共桿已於10處場域完成38座智慧共桿設置，後續會加快腳步推進。

議員陳乃瑜說，智慧共桿理應是最佳的整合介面，卻推動速度緩慢，建議市府將數位化與智慧化列為施政重點。除監視器外，也可結合空氣品質、噪音與排氣監測等機能，例如之前發生深坑大火時，若有空汙監測，即可即時偵測有毒物質；北宜路的噪音與排氣問題，也能透過智慧共桿一併掌握。

她指出，新北市自台北縣升格後，許多舊有路燈未被市府系統整合，一度成為「三不管地帶」，壞了也無人維修，居民反映無門，呼籲市府勿讓市政升格變成責任卸除，應全面盤點、納管既有燈具設備，讓基礎建設不僅止於照明功能，而能成為智慧城市的關鍵節點。

議員黃心華指出，許多老舊燈桿被加掛各類設施，導致線路外露、燈具蓋板無法密合，增加觸電與損壞風險，更有實際案例因燈桿積水鏽蝕而倒塌。他強調，市府應優先進行老舊路燈汰換，並結合智慧共桿建置，不僅可提升市容，也有助於整合空汙、噪音、水位等感測系統，發揮多元治理效益。

黃心華建議，智慧共桿建置初期可優先於人口稠密區推動，提升效益與民眾體感，郊區則可階段性汰換為節能燈具，逐步達成節能目標。他也提醒，目前智慧共桿換裝率仍不到5%，顯示進度緩慢，應跨局處協調、整合不同機構線路與埋設作業，加速推動，避免治絲益棼、空有藍圖卻難落實。

新北養工處表示，智慧燈桿是由市府資訊中心主政，養工處僅提供燈桿。燈桿上方設置的項目（如監視器或溫濕度偵測、多媒體面板）由資訊中心統合，在學校周邊、醫院周邊、大眾運輸周圍及商業區優先推動。

另，對更換智能路燈一事，審計報告指未換裝的傳統路燈約為1萬9923盞，養工處說明，其中有1949盞，因現場條件不利施工，例如工程車或人工無法抵達，如設有門禁、攔阻設施或位於非具有公益通行性質的私人土地，經各區公所審認後，未納入換裝範圍。

其餘未更換的1萬7974盞，經各公所查證部分已換為節能路燈，將請廠商於路燈管理系統修正平台資訊，部分仍屬傳統燈具者，非屬契約換裝範圍，考量經費及施工量能受限，已要求各區公所及相關單位將採分年分期方式籌措經費逐步改善。

新北逐年汰換傳統路燈改為節能燈具，並設智慧共桿及道路監測設備，審計報告指設置智慧共桿型式路燈只有24盞，是目標500盞的4.8％。記者張策／攝影
新北逐年汰換傳統路燈改為節能燈具，並設智慧共桿及道路監測設備，審計報告指設置智慧共桿型式路燈只有24盞，是目標500盞的4.8％。記者張策／攝影
新北逐年汰換傳統路燈改為節能燈具，並設智慧共桿及道路監測設備，審計報告指設置智慧共桿型式路燈只有24盞，是目標500盞的4.8％。記者張策／攝影
新北逐年汰換傳統路燈改為節能燈具，並設智慧共桿及道路監測設備，審計報告指設置智慧共桿型式路燈只有24盞，是目標500盞的4.8％。記者張策／攝影

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