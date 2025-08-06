捷運土城樹林線新北收回自己蓋 高架段今再流標…拚9月再上網

萬大中和樹林線二期「土城樹林線」新北今年4月宣布收回自己興建，其中最後一塊拼圖CQ880B土城高架段在北市主導期間已流標3次，新北收回後6月公告上網招標，今天開標再度因為沒有廠商投件流標。

新北捷運局指出，將立即召開流標檢討會，進一步檢討流標原因、市場行情等因素後盡速9月前再次公告招標，初步瞭解原因是營建市場同時推出多件大型工程，導致廠商承攬能力趨於飽和，且近期國內勞工短缺、工資及大宗材料價格飆漲等原因，導致對工程執行不確定性增加導致。

新北捷運局強調，投標期間領標狀況踴躍，廠商提出50多項疑義，包含中華路雨水箱涵分階段施工規畫、跨河段假設工程費用等意見，捷運局皆已逐一檢討修正，接續會探訪廠商了解領標但不投標的原因，並參考近期其它軌道工程招標情形進一步因應。

捷運萬大中和樹林線一期由捷運中正紀念堂站起至金城路，預計2027年通車；二期本也由台北捷運主導，今年4月由新北市府接手全權負責，二期全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站，續沿土城金城路，在過明德路口附近路線爬升為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。

二期工程當初因招標困難，拆分CQ890（樹林段）及CQ880A（土城地下段）與CQ880B（土城高架段）三區段標，前兩標已動工，土城高架段則在台北主導期間已流標3次。

目前二期工程，全線機電、土木雙北已完成交接，關鍵CQ880B（土城高架段）今年6月針對廠商疑義、工率項目檢討招標預算，從上次118.78億預算，調整到預算147.3億上網招標，不過今天開標，最後仍因無廠商投件流標作收。

「這段真的是土城人的痛」新北市議員林金結表示，當初透過分段招標，爭取建設進度，但目前土城地下段、樹林段都是同一家廠商得標，市府應拜託廠商協助施作高架段，否則再拖下去，原物料價格再上漲，不僅2032年全線通車目標難以達成，也可能拖垮新北財務。

新北市議員廖宜琨指出，市府提出的每次提出公共工程預算都與市場行情相左，不少廠商都被逼做很多額外的事情，也難怪營造廠愈來愈不願意投標，如果預算不能立刻提高，相關工程項目減少也是可以考慮做法，盡快把案子標出，才不會發生前後段通車，中間卻缺一塊的窘境。