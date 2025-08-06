改善台大YouBike潮汐現象 北市試辦電輔調度車

為解決台灣大學校內YouBike站點如潮汐般週期性無車可借、無柱可還問題，台北市首創「電輔微型調度車」並從今天起試辦，預計每天增加逾400輛YouBike調度量能。

台北市交通局表示，台灣大學為台北市唯一校內設有YouBike站點的大專院校，且需求量相當高，光是校內就設有59個站點，單日租借量更高達1.5萬次，占全市總租借量約6%。

交通局說明，依循學生上、下課週期，校內站點在特定時段常有無車可借或無柱可還情形，為此攜手校方及微笑單車公司，開發較貨車更具靈活性，又兼具環保精神的電輔微型調度車，今天起試辦。

微笑單車公司總經理何友仁在記者會上表示，台大校園裡原先就安排4輛貨車及40名人力負責調度，但仍有調度不及的狀況，因此配合校方需求，專案開發一次可運載7輛YouBike的電輔調度車，並再招募兼職人力，期盼滿足學生的需求。

何友仁說，電輔調度車試辦期預計半年，初步投入2輛車，期間持續觀察運作情形、優化缺點，再視實際狀況增加車輛數。

交通局長謝銘鴻表示，2輛電輔調度車預估每天可增加400到500輛的YouBike調度量能，相較以往只用貨車的調度效率一定會有所提升，期待開學後能提供學生更便利的服務。

台大校方表示，YouBike已經是全國人民生活上不可或缺的綠色運具之一，感謝市府協助，相信比貨車更靈活、安全及永續的電輔調度車能成為校園內YouBike潮汐問題有效解方，也期盼與市府未來繼續合作，好還要再更好。