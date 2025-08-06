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八里沙雕展攜「數碼寶貝」將登場 打造沉浸式互動體驗

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市年度大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」將於816日開幕，今年首度與經典動畫IP「數碼寶貝」合作，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座主題沙雕及6座光雕藝術裝置。圖／新北市高灘處提供
新北市年度大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」將於816日開幕，今年首度與經典動畫IP「數碼寶貝」合作，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座主題沙雕及6座光雕藝術裝置。圖／新北市高灘處提供

新北市年度大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」將於8月16日盛大開幕，今年首度與經典動畫IP「數碼寶貝」合作，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座主題沙雕及6座光雕藝術裝置，重現經典劇情與角色，展期至10月12日，邀請大小朋友共遊數碼世界。

新北市高灘處長黃裕斌表示，過往沙雕展多以自由創作為主，今年首度嘗試與國際知名IP合作，雖在創作細節與溝通協調上具挑戰性，但也更具亮點與吸引力。展覽以四大章節鋪陳，從「創始之地」選擇數碼夥伴、經歷「徽章試煉」、「成長試煉」，最終邁向「究極對決」，讓觀展者彷彿置身動畫劇情，體驗角色成長與進化。

展覽特別融入數位互動元素，觀眾可透過現場心理測驗找出專屬數碼夥伴，並參與任務體驗進化過程，完成互動者更可於8月16日開幕當天18時30分起兌換限量好禮；後續每逢假日下午2點起，每日發放100份，數量有限，送完為止。

為延續「小小沙雕師」活動好評，市府也於展期間規畫沙雕師工作坊，開放8至15歲青少年報名，名額有限、額滿為止。課程由專業沙雕師親授，引導學員從堆沙技巧、立體造型觀察到實作創作，培養美感與實作能力。

「2025八里城市沙雕展」展期為8月16日至10月12日，共計58天，地點位於八里左岸公園。主辦單位提醒，民眾可搭捷運至關渡站轉乘紅13公車於左岸公園站下車，或導航「八里左岸公園」自行前往。

新北市年度大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」將於816日開幕，今年首度與經典動畫IP「數碼寶貝」合作，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座主題沙雕及6座光雕藝術裝置。圖／新北市高灘處提供
新北市年度大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」將於816日開幕，今年首度與經典動畫IP「數碼寶貝」合作，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座主題沙雕及6座光雕藝術裝置。圖／新北市高灘處提供
新北市年度大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」將於8月16日開幕，今年首度與經典動畫IP「數碼寶貝」合作，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座主題沙雕及6座光雕藝術裝置。圖／新北市高灘處提供
新北市年度大型戶外展覽「2025八里城市沙雕展」將於8月16日開幕，今年首度與經典動畫IP「數碼寶貝」合作，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座主題沙雕及6座光雕藝術裝置。圖／新北市高灘處提供
市府也於展期間規畫沙雕師工作坊，開放8至15歲青少年報名。課程由專業沙雕師親授，引導學員從堆沙技巧、立體造型觀察到實作創作，培養美感與實作能力。圖／新北市高灘處提供
市府也於展期間規畫沙雕師工作坊，開放8至15歲青少年報名。課程由專業沙雕師親授，引導學員從堆沙技巧、立體造型觀察到實作創作，培養美感與實作能力。圖／新北市高灘處提供
市府也於展期間規畫沙雕師工作坊，開放8至15歲青少年報名。課程由專業沙雕師親授，引導學員從堆沙技巧、立體造型觀察到實作創作，培養美感與實作能力。圖／新北市高灘處提供
市府也於展期間規畫沙雕師工作坊，開放8至15歲青少年報名。課程由專業沙雕師親授，引導學員從堆沙技巧、立體造型觀察到實作創作，培養美感與實作能力。圖／新北市高灘處提供

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