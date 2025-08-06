少子化來襲 新北強化留才機制 侯：人才是市政推動關鍵

新北市面對少子化、人口高齡化與人才外流等多重壓力，新北市人事處今於市政會議中報告人力困境與留才策略。新北市長侯友宜表示，第一線專業人力長期招募不易，面對外界搶才激烈，市府必須用制度留人、用環境育人，「沒有人才，什麼都推不動」，他強調，市府將持續打造友善職場，強化內部升遷與福利措施，讓年輕人願意留在新北、深耕新北。

侯友宜指出，新北市內陞比率已達七成，市府積極透過植物互換、職系輪調、在地升遷等方式，建立穩定的職涯發展路徑，並推動更多跨機關團隊合作。他也要求各局處主管落實關懷同仁，主動協助解決壓力與困難，減輕工作、家庭、人際與財務等多重壓力，「人才是市政推動最重要的資產，留對了人、留住了人，就是正確的選擇。」

新北市人事處長林正壹指出，隨著全國年輕勞動力持續減少，新北市108年15至44歲人口佔比為60.4%，至114年降至55.8%；全國公務人員報考人數近年大幅下滑，113年比111年減少4萬4502人，減幅達21.14%，高考三等技術類科更已連續兩年出現不足額錄取現象，顯示公職人力結構正面臨轉型陣痛。

面對這波人力挑戰，市府提出「彈性用人、福利加碼、強化後援、精進人力」四大策略。人事處說明，彈性用人部分包括建立跨域與績優人才資料庫（已拔擢302人）、推動跨域歷練計畫（累計5,607人次參與）、提升約僱及臨時人員薪資至基本工資1.1倍、制定報酬標準表並增列高薪等等級，並擴大特休計算方式、強化教育訓練等。

福利加碼方面，市府擴大員工健康檢查範圍與彈性使用方式，設置到府健檢與檢後說明，並依員工需求開設健康講座。同時進一步落實EAP員工協助方案，提供心理、法律、財務、職涯等六大面向支持，113年在偏遠地區推動心理諮商服務後，人次成長4.1倍，使用率達7成，今年將進一步擴大到新店、石碇、深坑、坪林與烏來等地區，讓資源就近可及。

此外，針對職場壓力與霸凌事件，市府也修訂「員工職場霸凌防治與調查處理原則」，規定各機關調查小組成員中，外部心理、法律或勞動領域專家應佔至少一半。人事處說明，依114年EAP需求調查結果，65.19%員工反映面臨職涯、工作環境等壓力，家庭與財務壓力亦分別佔48%與46%，顯示心理支持機制成為職場穩定的重要基礎。

人事處指出，為落實人才照顧，目前新北市已設置一所員工子女非營利幼兒園，未來將於第二行政中心再設第二所，預計可增加166個名額，協助同仁安心工作、兼顧家庭。